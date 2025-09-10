La Municipalidad suma dos minibuses para mejorar los servicios a la comunidad
Las nuevas unidades son 0 km y estarán destinadas a Tránsito y a áreas que brindan servicios sociales. Ya son más de 60 los vehículos que se entregaron en lo que va de la gestión. Cada minibus tiene capacidad para 16 personas.
Salta Hoy
10 / 09 / 2025
La Municipalidad de Salta continúa modernizando su flota vehicular con el objetivo de brindar mejores servicios a los vecinos. En esta ocasión, se hizo entrega de 2 minibuses, uno será destinado a la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial y el segundo a áreas que brindan servicios municipales a la comunidad como Desarrollo Social o Turismo, por ejemplo.
Los minibuses tienen capacidad para 16 personas cada uno y son vehículos 0 km. Facundo Furió, secretario de Hacienda, destacó que ya son más de 60 los vehículos y motos entregados en lo que va de la gestión. Ambiente y Servicios Públicos; Ingresos Públicos; Espacios Públicos; Protección Ciudadana; Control Urbano; Inspección y Tribunal de Cuentas son algunas de las áreas que ya cuentan con móviles 0km y en servicio.
“Vamos a seguir equipando y actualizando el parque automotor de la Municipalidad. Vamos a seguir brindando más y mejores herramientas de trabajo. Los móviles que se están incorporando están acordes a las necesidades de las áreas que lo solicitan. Compramos utilitarios para el transporte de inspectores, dos retropalas, una minipala: todos vehículos para la asistencia directa a las necesidades de la gente” precisó Furió.