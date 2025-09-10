La Municipalidad suma dos minibuses para mejorar los servicios a la comunidad

La Municipalidad de Salta continúa modernizando su flota vehicular con el objetivo de brindar mejores servicios a los vecinos. En esta ocasión, se hizo entrega de 2 minibuses, uno será destinado a la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial y el segundo a áreas que brindan servicios municipales a la comunidad como Desarrollo Social o Turismo, por ejemplo.

Los minibuses tienen capacidad para 16 personas cada uno y son vehículos 0 km. Facundo Furió, secretario de Hacienda, destacó que ya son más de 60 los vehículos y motos entregados en lo que va de la gestión. Ambiente y Servicios Públicos; Ingresos Públicos; Espacios Públicos; Protección Ciudadana; Control Urbano; Inspección y Tribunal de Cuentas son algunas de las áreas que ya cuentan con móviles 0km y en servicio.

“Vamos a seguir equipando y actualizando el parque automotor de la Municipalidad. Vamos a seguir brindando más y mejores herramientas de trabajo. Los móviles que se están incorporando están acordes a las necesidades de las áreas que lo solicitan. Compramos utilitarios para el transporte de inspectores, dos retropalas, una minipala: todos vehículos para la asistencia directa a las necesidades de la gente” precisó Furió.