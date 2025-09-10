 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:31 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

La Municipalidad suma dos minibuses para mejorar los servicios a la comunidad

Las nuevas unidades son 0 km y estarán destinadas a Tránsito y a áreas que brindan servicios sociales. Ya son más de 60 los vehículos que se entregaron en lo que va de la gestión. Cada minibus tiene capacidad para 16 personas.  

Salta Hoy

10 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad de Salta continúa modernizando su flota vehicular con el objetivo de brindar mejores servicios a los vecinos. En esta ocasión, se hizo entrega de 2 minibuses, uno será destinado a la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial y el segundo a áreas que brindan servicios municipales a la comunidad como Desarrollo Social o Turismo, por ejemplo.

Los minibuses tienen capacidad para 16 personas cada uno y son vehículos 0 km. Facundo Furió, secretario de Hacienda, destacó que ya son más de 60 los vehículos y motos entregados en lo que va de la gestión.  Ambiente y Servicios Públicos; Ingresos Públicos; Espacios Públicos; Protección Ciudadana; Control Urbano; Inspección y Tribunal de Cuentas son algunas de las áreas que ya cuentan con móviles 0km y en servicio.

“Vamos a seguir equipando y actualizando el parque automotor de la Municipalidad. Vamos a seguir brindando más y mejores herramientas de trabajo. Los móviles que se están incorporando están acordes a las necesidades de las áreas que lo solicitan. Compramos utilitarios para el transporte de inspectores, dos retropalas, una minipala: todos vehículos para la asistencia directa a las necesidades de la gente” precisó Furió.

AM840

FM96.9

