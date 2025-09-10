La llave de Libertadores entre Racing y Vélez se jugará sin público visitante

Este encuentro generó un serio precedente y desde la organización intentaron minimizar el riesgo teniendo en cuenta lo que está en juego deportivamente.

A través de un comunicado en sus redes sociales, Racing y Vélez dieron a conocer la noticia. "La decisión fue tomada en un marco de diálogo y entendimiento mutuo, con el objetivo de priorizar la seguridad, el bienestar y la comodidad de todos los asistentes, así como de garantizar que los socios y socias de ambas instituciones tengan un mayor acceso a las localidades disponibles para alentar a sus equipos contemplando la baja cantidad de localidades habilitadas para los visitantes“, aclararon.

Y agregaron: "Ambos clubes están comprometidos en promover un espectáculo deportivo a la altura de la competencia más importante del continente y en generar un clima de celebración, respeto y pasión por el fútbol, donde prevalezcan los valores que identifican a nuestras instituciones“.

De esta manera, la Academia y el Fortín contarán con el apoyo de sus hinchas en las tribunas en sus partidos como local y se espera que todo se desarrolle sin inconvenientes.

El comunicado completo de Racing y Vélez sobre la ausencia de visitantes en los cuartos de final de la Copa Libertadores

“Racing Club y Vélez Sarsfield informan de manera conjunta que han acordado disputar los encuentros correspondientes a los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores, programados para los días 16 y 23 de septiembre, exclusivamente con la presencia de público local en cada uno de los partidos. La decisión fue tomada en un marco de diálogo y entendimiento mutuo, con el objetivo de priorizar la seguridad, el bienestar y la comodidad de todos los asistentes, así como de garantizar que los socios y socias de ambas instituciones tengan un mayor acceso a las localidades disponibles para alentar a sus equipos contemplando la baja cantidad de localidades habilitadas para los visitantes. Ambos clubes están comprometidos en promover un espectáculo deportivo a la altura de la competencia más importante del continente y en generar un clima de celebración, respeto y pasión por el fútbol, donde prevalezcan los valores que identifican a nuestras instituciones. Racing y Vélez reafirman su compromiso con el juego limpio, la convivencia en el deporte y el fortalecimiento de los lazos entre clubes del fútbol argentino, y agradecen de antemano a sus hinchas por acompañar esta medida con responsabilidad y compromiso”.

Cuándo juegan Racing y Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores



El partido de Racing y Vélez por los cuartos de final se jugará el próximo martes 16 de septiembre a las 19 (hora de la Argentina) en el Amalfitani. La vuelta será en el Cilindro de Avellaneda el martes 23 a la misma hora.