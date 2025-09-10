 imagen

EN VIVO 17:00 a 18:1 HRS

Todo Pasa

Conducción: Benito Aleksandrowicz

PROX. 18:00 a 19:1 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

La Nación desafectó tierras del INTA Cerrillos para proyectos habitacionales

La medida se publicó en el Boletín Oficial. Esta estación experimental es clave en el Valle de Lerma.

Salta Hoy

10 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Un sector de 41 hectáreas que están subutilizadas quedó para la compra por parte de la Provincia. 

Se destinarán a proyectos habitacionales, según un convenio alcanzado con Salta. 

Sin embargo, hay preocupaciones sobre la urbanización desordenada en la zona.

Se necesita planificación para evitar casos como el del ex asentamiento Parque La Vega.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO