La Nación desafectó tierras del INTA Cerrillos para proyectos habitacionales

Un sector de 41 hectáreas que están subutilizadas quedó para la compra por parte de la Provincia.

Se destinarán a proyectos habitacionales, según un convenio alcanzado con Salta.

Sin embargo, hay preocupaciones sobre la urbanización desordenada en la zona.

Se necesita planificación para evitar casos como el del ex asentamiento Parque La Vega.