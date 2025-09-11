 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Una camioneta volcó en la Circunvalación Sureste al intentar esquivar una moto sin luces

Un joven resultó herido tras una maniobra evasiva.

Salta Hoy

11 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Ocurrió a las 6:30 de la mañana en las inmediaciones del barrio Las Estufas. 

El único ocupante de la camioneta Ford Ranger, un joven de 22 años, fue encontrado sentado al costado del vehículo que salió varios metros de la cinta asfáltica. 

Según el conductor, perdió el control al intentar esquivar una motocicleta que circulaba sin luces.

La camioneta quedó apoyada sobre uno de los laterales, el joven resultó con lesiones leves y por prevención fue trasladado al hospital de Cerrillos. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO