Una camioneta volcó en la Circunvalación Sureste al intentar esquivar una moto sin luces

Ocurrió a las 6:30 de la mañana en las inmediaciones del barrio Las Estufas.

El único ocupante de la camioneta Ford Ranger, un joven de 22 años, fue encontrado sentado al costado del vehículo que salió varios metros de la cinta asfáltica.

Según el conductor, perdió el control al intentar esquivar una motocicleta que circulaba sin luces.

La camioneta quedó apoyada sobre uno de los laterales, el joven resultó con lesiones leves y por prevención fue trasladado al hospital de Cerrillos.