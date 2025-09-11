La Caldera: Fuerte reclamo por la falta de avances en el caso de Jésica Gutiérrez

Su ex pareja -quien estuvo detenido unos días como sospechoso- se suicidó cuando recuperó la libertad a los días de la desaparición de Jésica.

“Aún no logramos que la fiscal que entiende en la causa reciba a su familia”, dijo el periodista Daniel Colque en medio de duras críticas dirigidas al Ministerio Público Fiscal por la falta resultados en la investigación del caso.

Ante la falta de avances en las pesquisas por su desaparición es que familiares y vecinos encabezarán hoy una protesta en Ciudad Judicial.

Más tarde, en La Caldera, habrá una marcha de velas blancas y posterior misa para pedir la aparición de la joven madre. La actividad comenzará a las 19:00 horas.