El Hospital Materno Infantil: Cirugías reprogramadas por falta de anestesistas

La medida implica una reducción drástica: de un promedio de 49 operaciones diarias se pasará a solo 15. Serán reprogramadas las cirugías de alta complejidad, como oncológicas, cardiológicas, renales y urológicas.

Salta Hoy

11 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

[Imagen ilustrativa]

En el sector pediátrico se atenderán las urgencias que ingresen por guardia y los casos oncológicos apremiantes.

El Hospital Público Materno Infantil anunció que reprogramará un "número significativo" de cirugías en pediatría y adultos debido a la falta de anestesistas.

La medida, comunicada oficialmente ayer, implica una reducción drástica de la producción quirúrgica: de un promedio de 49 operaciones diarias se pasará a solo 15.

Esteban Rusinek, gerente del establecimiento sanitario así lo explicó esta mañana en conferencia de prensa.

El profesional reafirmó que los anestesistas “están cansados de hacer tantas guardias y que propusieron que contratemos más anestesistas”.

Indicó que en estos momentos hay una planta de 17 profesionales anestesistas y que realizaban 150 cirugías por semana. 

“Lamentablemente el presupuesto del hospital no me permite nuevos compromisos laborales”, dijo Rusinek.

Indicó que los sueldos de un anestesista varía según las horas guardias realizadas y los mismos rondan los 3 hasta los 11 millones de pesos.

 

AM840

FM96.9

