Apolinario Saravia: Detenido al intentar introducir drogas en una dependencia policial

El fiscal penal 2 de Joaquín V. González, César Saravia, a través de la delegación Apolinario Saravia, imputó de forma provisional a un hombre de 28 años, como autor del delito de suministro o facilitación de estupefacientes agravado por realizarse en un lugar de detención.

Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, que el acusado permanezca detenido.

Sucedió en la sub comisaría El Dorado de Apolinario Saravia, cuando un hombre se presentó en la dependencia para dejar elementos de higiene para un detenido (condenado) y al momento de requisarlos, se descubrió que un envase de talco tenía una pequeña abertura y en el interior había 7 envoltorios, algunos con cocaína y otros con marihuana.

Se dio intervención a la División Drogas Peligrosas N.° 9, Sección Lajitas, se secuestraron los envoltorios tipo lágrimas en presencia de testigos y se detuvo al sospechoso.

Al ser sorprendido en flagrancia, el caso fue sometido a proceso sumarísimo.