Piden ayuda para encontrar a una mujer de 53 años

Nora Reinoso, se ausentó de su hogar en el barrio Don Emilio el 5 de septiembre pasado.

Salta Hoy

11 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Es de contextura delgada, tez morena y mide aproximadamente 1,60 metros de estatura. La última vez que fue vista vestía pantalón de tela con flores pequeñas de varios colores, campera inflable color verde y zapatillas rosadas.

Se solicita a la comunidad que, ante cualquier información que contribuya con su localización, se comunique de inmediato con el Sistema de Emergencias  911.

 

