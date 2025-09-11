Piden ayuda para encontrar a una mujer de 53 años

Es de contextura delgada, tez morena y mide aproximadamente 1,60 metros de estatura. La última vez que fue vista vestía pantalón de tela con flores pequeñas de varios colores, campera inflable color verde y zapatillas rosadas.

Se solicita a la comunidad que, ante cualquier información que contribuya con su localización, se comunique de inmediato con el Sistema de Emergencias 911.