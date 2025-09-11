Red de narcotráfico en Villa San Antonio: ocho personas con prisión preventiva
Una extensa investigación derivó en la desarticulación de una red de venta de estupefacientes que operaba en las cercanías de Villa San Antonio.
Salta Hoy
11 / 09 / 2025
VER GALERÍA
Los hechos, que se desarrollaron a lo largo de varias semanas, culminaron con la detención de ocho personas y el dictado de su prisión preventiva.
Las evidencias acumuladas indicaron que siete hombres, cuyas edades oscilan entre los 25 y los 62 años, junto con una mujer de 25 años, se dedicaban a la venta de drogas en la mencionada zona.