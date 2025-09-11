 imagen

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Red de narcotráfico en Villa San Antonio: ocho personas con prisión preventiva

Una extensa investigación derivó en la desarticulación de una red de venta de estupefacientes que operaba en las cercanías de Villa San Antonio.

Salta Hoy

11 / 09 / 2025

 

Los hechos, que se desarrollaron a lo largo de varias semanas, culminaron con la detención de ocho personas y el dictado de su prisión preventiva. 

Las evidencias acumuladas indicaron que siete hombres, cuyas edades oscilan entre los 25 y los 62 años, junto con una mujer de 25 años, se dedicaban a la venta de drogas en la mencionada zona.

 

AM840

FM96.9

