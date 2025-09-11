Red de narcotráfico en Villa San Antonio: ocho personas con prisión preventiva

Los hechos, que se desarrollaron a lo largo de varias semanas, culminaron con la detención de ocho personas y el dictado de su prisión preventiva.

Las evidencias acumuladas indicaron que siete hombres, cuyas edades oscilan entre los 25 y los 62 años, junto con una mujer de 25 años, se dedicaban a la venta de drogas en la mencionada zona.