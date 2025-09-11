 imagen

“Lo que pasa con los adolescentes es el síntoma de lo que no funciona en la sociedad”

Se trata de la lectura del psicólogo Martín Teruel, secretario de Salud Mental y Adicciones del Gobierno de la provincia de Salta ante el incremento de casos violentos que tienen como protagonistas a adolescentes. Se cuenta entre ellos varios suicidios registrados en Salta, por ejemplo.

11 / 09 / 2025

 

“Esto nos está interpelando  sobre lo que está pasando a nosotros como adultos , porque lo que le ocurre a los chicos es un síntoma  de lo que no funciona en lo social”, manifestó el funcionario.

Teruel realizó algunas recomendaciones a familiares y docentes de jóvenes para prevenir suicidios: “Los cambios en el estado de ánimo de nuestros hijos niños y adolescentes no deben ser tomados a la ligera ni debemos banalizarlos”, expresó.

“Sus sentimientos deben ser respetados y escuchados”, finalizó.

 

