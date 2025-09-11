“Lo que pasa con los adolescentes es el síntoma de lo que no funciona en la sociedad”
Se trata de la lectura del psicólogo Martín Teruel, secretario de Salud Mental y Adicciones del Gobierno de la provincia de Salta ante el incremento de casos violentos que tienen como protagonistas a adolescentes. Se cuenta entre ellos varios suicidios registrados en Salta, por ejemplo.
11 / 09 / 2025
“Esto nos está interpelando sobre lo que está pasando a nosotros como adultos , porque lo que le ocurre a los chicos es un síntoma de lo que no funciona en lo social”, manifestó el funcionario.
Teruel realizó algunas recomendaciones a familiares y docentes de jóvenes para prevenir suicidios: “Los cambios en el estado de ánimo de nuestros hijos niños y adolescentes no deben ser tomados a la ligera ni debemos banalizarlos”, expresó.
“Sus sentimientos deben ser respetados y escuchados”, finalizó.