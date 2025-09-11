“Lo que pasa con los adolescentes es el síntoma de lo que no funciona en la sociedad”

“Esto nos está interpelando sobre lo que está pasando a nosotros como adultos , porque lo que le ocurre a los chicos es un síntoma de lo que no funciona en lo social”, manifestó el funcionario.

Teruel realizó algunas recomendaciones a familiares y docentes de jóvenes para prevenir suicidios: “Los cambios en el estado de ánimo de nuestros hijos niños y adolescentes no deben ser tomados a la ligera ni debemos banalizarlos”, expresó.

“Sus sentimientos deben ser respetados y escuchados”, finalizó.