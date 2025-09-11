 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Miguel Nina: “El veto afectará mucho a la UNSa en 2026”

El Gobierno vetó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica.

Salta Hoy

11 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El presidente Javier Milei vetó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica aprobadas por ambas cámaras del Congreso en agosto pasado. 

Ambos textos fueron publicados en el Boletín Oficial. El Parlamento tendrá la última palabra.

Al respecto, el rector de la Universidad Nacional de Salta, Miguel Nina, dijo que "la universidad enfrenta un déficit de 942 millones de pesos desde que asumimos".

A pesar del déficit, buscamos transparentar el manejo de los recursos y ordenar la ejecución fiscal del presupuesto, expresó.

Nina dijo que el presupuesto de 2026 se verá muy afectado por el veto firmado por Milei.

 

