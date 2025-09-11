Miguel Nina: “El veto afectará mucho a la UNSa en 2026”

El presidente Javier Milei vetó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica aprobadas por ambas cámaras del Congreso en agosto pasado.

Ambos textos fueron publicados en el Boletín Oficial. El Parlamento tendrá la última palabra.

Al respecto, el rector de la Universidad Nacional de Salta, Miguel Nina, dijo que "la universidad enfrenta un déficit de 942 millones de pesos desde que asumimos".

A pesar del déficit, buscamos transparentar el manejo de los recursos y ordenar la ejecución fiscal del presupuesto, expresó.

Nina dijo que el presupuesto de 2026 se verá muy afectado por el veto firmado por Milei.