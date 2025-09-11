 imagen

Innumerables denuncias contra una confitería en la que funcionaba un “after”

El local, ubicado en Urquiza al 400,  fue clausurado recientemente. El mismo  ya registraba antecedentes de clausura previas, permitía el ingreso de numerosa cantidad de personas que permanecían en el interior hasta las 10 de la mañana, con música a alto volumen. 

Salta Hoy

11 / 09 / 2025

 

En la causa se cuentan numerosas llamadas al Sistema de Emergencias 911 y denuncias vecinales, el Centro de Coordinación Operativa reportó 84 registros de desorden público, 37 por ruidos molestos, 22 por desorden público con más de diez personas y 11 por consumo de alcohol en la vía pública.

Marcos Bravo, fiscal auxiliar de la Unidad Fiscal Contravencional  habló con Radio Salta y comentó que el dueño del lugar no permitía el ingreso a la policía el día del procedimiento. Dijo por otro lado que las multas son relativamente bajas y que los propietarios de los locales infraccionados abonan el dinero de la infracción y vuelven a abrir el “after” .

 

AM840

FM96.9

