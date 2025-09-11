Innumerables denuncias contra una confitería en la que funcionaba un “after”

En la causa se cuentan numerosas llamadas al Sistema de Emergencias 911 y denuncias vecinales, el Centro de Coordinación Operativa reportó 84 registros de desorden público, 37 por ruidos molestos, 22 por desorden público con más de diez personas y 11 por consumo de alcohol en la vía pública.

Marcos Bravo, fiscal auxiliar de la Unidad Fiscal Contravencional habló con Radio Salta y comentó que el dueño del lugar no permitía el ingreso a la policía el día del procedimiento. Dijo por otro lado que las multas son relativamente bajas y que los propietarios de los locales infraccionados abonan el dinero de la infracción y vuelven a abrir el “after” .