Dos niños siguen buscando una familia

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta convocó a todas las familias que sientan el llamado a transformar la vida de estos pequeños.

Salta Hoy

11 / 09 / 2025

 

Matías Palomo, coordinador del equipo de la Secretaría Tutelar, explicó que se destacan dos convocatorias para la adopción de un niño de 12 años y una niña de 13, que han sido actualizadas recientemente. 

La normativa exige renovar los textos cada seis meses debido a los cambios significativos en la vida de los menores, que afectan su escolaridad y salud. 

Ambos casos involucran niños ya declarados en situación judicial de adoptabilidad, lo que significa que la justicia ha resuelto su posibilidad de ser adoptados. 

Sin embargo, no se han encontrado postulantes en el registro local ni respuestas favorables a nivel federal, lo que llevó a habilitar la convocatoria pública. 

Para obtener más información o iniciar el proceso de postulación, pueden comunicarse por teléfono al 425-8026. 

También pueden acercarse personalmente a la sede de la Secretaría Tutelar, ubicada en Ciudad Judicial, Edificio Anexo I, Planta Baja, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 13:00 horas.

 

AM840

FM96.9

