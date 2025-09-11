El COFEMIN presidido por Salta llevó la voz federal de la minería al Senado de la Nación

Por primera vez, el Senado de la Nación Argentina fue sede de una jornada que reunió a los principales actores de la industria minera del país. El encuentro, realizado en el Salón Azul del Palacio Legislativo, se desarrolló bajo el título “La Minería en Argentina: desafíos y oportunidades” y congregó a autoridades nacionales y provinciales, legisladores, referentes empresariales, académicos y representantes del sector minero.

La apertura estuvo a cargo del senador Flavio Fama, presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado, y del diputado Walberto Allende, presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados. Ambos coincidieron en la necesidad de construir una agenda común que proyecte al sector como pilar estratégico del desarrollo económico del país.

En este sentido, la presidenta del COFEMIN y secretaria de Minería y Energía de la Provincia, Romina Sassarini, participó virtualmente del encuentro.

En su intervención, Sassarini brindó un discurso enfático en defensa del carácter federal y transversal de la minería en la Argentina: "Desde la creación del COFEMIN en el año 1984, éste ha sido un espacio de debate técnico, generador de propuestas legislativas y un encuentro en donde confluyen todas las provincias. Estas normas marcaron un antes y un después, generando condiciones de estabilidad, de previsibilidad, de seguridad jurídica que permitieron el desarrollo de la actividad. Además, otro de los roles del COFEMIN de manera particular es articular institucionalmente entre los gobiernos provinciales y el gobierno nacional", expresó la presidenta del COFEMIN.

"No existen provincias mineras y no mineras. La minería es una actividad y la discusión sobre su desarrollo no puede reducirse a etiquetas. Es por eso que las decisiones que tomemos impactan directamente a nivel país. Las leyes que se discuten en el Congreso deben contemplar la diversidad territorial y productiva de Argentina. No se pueden diseñar pensando solo en algunas provincias, careciendo de este sentido federal y atendiendo solo a alguna de estas categorías establecidas en el Código. Hoy tenemos el enorme desafío de trabajar de manera conjunta para potenciar esta actividad aún más. Es por eso que nosotros desde el COFEMIN nos ponemos a disposición de los señores legisladores para continuar trabajando por una verdadera minería federal", añadió Sassarini.

La jornada abordó temas clave como el rol de la minería en el desarrollo económico de Argentina desde una mirada federal y prospectiva, el panorama global de la industria minera, inversiones y sostenibilidad, la importancia de los proveedores mineros en la cadena de valor, la relación entre minería y ambiente, en el marco de la transición energética.

Participaron también como expositores el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero; el presidente del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), Julio Bruna Novillo; el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola; el presidente de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), Manuel Benítez; y la senadora Edith Terenzi, presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, entre otros.