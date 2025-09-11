 imagen

El Hospital Garrahan anunció un paro para este viernes

Trabajadores nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos anunciaron también una asamblea para el viernes y una conferencia de prensa para el lunes.

Argentina

11 / 09 / 2025

 

Trabajadores del Hospital Garrahan nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) anunciaron un nuevo paro que comenzará el viernes 12 a las 7.00hs., en rechazo al veto de la Ley de Emergencia Pediátrica y aseguraron que al presidente Javier Milei "lo van a vetar en las calles".

En declaraciones a Noticias Argentinas, confirmaron la realización de una asamblea para mañana, donde acordarán los pasos a seguir. También informaron una conferencia de prensa en el mismo hospital para el próximo lunes 15.

"Vamos a proponer en la asamblea, entre otras iniciativas, que el lunes 15 convoquemos a una conferencia de prensa de todos los sectores que apoyan la causa del Garrahan, la Salud Pública y la Universidad, consensuada en un Cabildo Abierto de más de 30 organizaciones, para que diputados y senadores traten urgente los vetos", manifestaron los trabajadores de APyT.

Asimismo, indicaron que cuando se traten los vetos en Diputados convocarán "masivamente" a la sociedad a manifestarse, en las inmediaciones del Congreso "y en todas las plazas del país": "El pueblo ya votó y fue a favor del Garrahan y la Universidad Pública", agregaron.

Para finalizar, recordaron que todo el equipo médico y no médico del Garrahan se adherirá al cese de actividades, desde el viernes 12 a las 7.00hs, durante 24hs. y sólo contarán con asistencia en internaciones y guardia. Además, invitaron a participar a toda la comunidad a la asamblea que se realizará mañana a las 13 hs.
 

