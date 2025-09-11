 imagen

Milagro 2025: así funcionarán los Paseos Artesanales de la ciudad

La Municipalidad invita a salteños y visitantes a recorrerlos de 10 a 21 horas en distintos puntos del macrocentro. Habrá propuestas en Plaza Güemes, Paseo Balcarce y Paseo de los Poetas, desde el viernes 12 al lunes 15 de septiembre. 

Salta Hoy

11 / 09 / 2025

 

En el marco de las celebraciones por el Milagro 2025, la Municipalidad de Salta, a través de la Agencia Cultura Activa, invita a la comunidad a disfrutar este fin de semana de los Paseos Artesanales, un espacio donde salteños y turistas podrán conocer y adquirir creaciones únicas de artesanos locales.

Las ferias se extenderán de viernes a lunes, en el horario de 10 a 21, en tres puntos emblemáticos del macrocentro: Plaza Güemes, Paseo Balcarce y Paseo de los Poetas.

Días y horarios de funcionamiento:

*Plaza Güemes: viernes 12, sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de septiembre, de 10 a 21 horas (Balcarce y J. M. Leguizamón).

*Paseo Balcarce: viernes 12 y sábado 13 en Balcarce al 700, y domingo 14 en Balcarce al 900, de 10 a 21 horas.

*Paseo de los Poetas: viernes 12 y sábado 13 de septiembre, de 10 a 21 horas (calle Esteco).
 

AM840

FM96.9

