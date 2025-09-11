Paradas de colectivo que se habilitarán durante la procesión del Milagro

Este lunes 15 de septiembre, en el marco de la procesión en honor al Señor y Virgen del Milagro, entre las 13 y las 20 horas se modificarán numerosas paradas de colectivos.

Todo el diagrama fue dividido por zonas de cercanía a la Iglesia Catedral; al Monumento 20 de Febrero y área de proveniencia de los corredores.

PARADAS CORREDORES ZONA NORTE (CERCANIA CATEDRAL)

1C Rivadavia esquina Zuviría

5AB Leguizamón esquina Zuviría

6AB Rivadavia entre Mitre y Zuviría

6C Zuviría esquina Rivadavia

7AB Zuviría entre Leguizamón y Rivadavia

HUAICO-MIRASOLES Zuviría esquina Rivadavia

PARADAS CORREDORES INTERURBANOS NORTE

4E Necochea y M. Cornejo

CALDERA Zuviría esquina Rivadavia

SAN LORENZO Necochea y M Cornejo

PARADAS CORREDORES ZONA NORTE (CERCANIA MONUMENTO 20)

1C Av. Arenales (Easy)

5A Zuviría esquina Alsina

5B Zuviría esquina O’Higgins

6B Zuviría esquina 20 de febrero.

6AC Gurruchaga esquina 20 de Febrero

7AB Zuviría esquina 12 de Octubre

HUAICO-MIRASOLES Zuviría esquina O’Higgins

TRONCAL N-S Y N-O Av. Arenales Easy-Popeye

PARADAS CORREDORES ZONA SUR

1AB Ituzaingó pasando Mendoza

1C San Juan esquina Florida

3AB Florida entre Mendoza y Av. San Martín

3C Av. San Martín entre Florida e Ituzaingó

5B Pellegrini pasando Mendoza

8A San Juan pasando Florida

8BC Av. San Martín entre Pellegrini y Jujuy

Troncal N-S Pellegrini entre San Juan y Mendoza

PARADAS CORREDORES ZONA ESTE

2A San Martín pasando Córdoba

2BG San Martín entre Buenos Aires y Alberdi

2C San Martín esquina Alberdi

PARADAS CORREDORES ZONA OESTE

4ABC Pellegrini entre Mendoza y Av. San Martín

4D Mendoza entre Ituzaingó y Florida

5C Mendoza entre Ituzaingó y Florida

PARADAS CORREDORES INTERURBANOS

ROSARIO DE LERMA Pellegrini entre San Juan y Mendoza

METROPOLITANOS DEL 5 Pellegrini entre San Luis y San Juan

METROPOLITANOS DEL 6 Pellegrini entre San Juan y Mendoza

SAN AGUSTIN Pellegrini entre San Juan y Mendoza

PARADAS CORREDORES ZONA SUDESTE

2E San Martín entre Buenos Aires y Alberdi

2D San Martín pasando Córdoba

2F San Juan esquina Alberdi

7C San Martín pasando Alberdi

7DE Ituzaingó esquina Mendoza