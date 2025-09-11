El anfiteatro “Cuchi” Leguizamón se llena de música, danza y diversión

La Agencia Cultura Activa de la Municipalidad invita a compartir jornadas colmadas de arte y entretenimiento en el anfiteatro “Cuchi” Leguizamón.

Desde hoy y hasta el lunes 15, el espacio cultural será escenario de múltiples propuestas para toda la familia: presentaciones musicales, shows de payasos, grupos y solistas, espectáculos de danza y la participación de artistas locales de diferentes disciplinas.

La iniciativa busca consolidar al anfiteatro del parque San Martín como un punto de encuentro para la comunidad, promoviendo el acceso gratuito a la cultura y ofreciendo una alternativa de disfrute tanto para salteños como para quienes visitan la ciudad

Programación

Jueves 11

18:00 hs. Camila – Folclore y Tradición

18:30 hs. Juampi Vargas – Salsa y Melódico

19:00 hs. Esteban Orquera

20:00 hs. El show de Caramelito

21:00 hs. Matías Villagra

Viernes 12

18:00 hs. Academia Swing y Sabor

18:30 hs. Camila – Folclore y Tradición

19:00 hs. Esteban Orquera

20:00 hs. Show de Papelito y Serpentina

21:00 hs. Alison

Sábado 13

18:00 hs. Camila – Folclore y Tradición

18:30 hs. Juampi Vargas – Salsa y Melódico

19:00 hs. Esteban Orquera

20:00 hs. Circo Julivan

21:00 hs. Norteños

Domingo 14

18:00 hs. Camila – Folclore y Tradición

18:30 hs. Juampi Vargas – Salsa y Melódico

19:00 hs. Esteban Orquera

20:00 hs. Show de Papelito y Serpentina

21:00 hs. Norteños

Lunes 15

18:00 hs. Camila – Folclore y Tradición

18:30 hs. Juampi Vargas – Salsa y Melódico

19:00 hs. Esteban Orquera

20:00 hs. El show de Caramelito

21:00 hs. Facundo “El Chukaro”