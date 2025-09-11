El anfiteatro “Cuchi” Leguizamón se llena de música, danza y diversión
Desde hoy y hasta el lunes 15 de septiembre, la Municipalidad invita a vecinos y turistas a disfrutar de una variada cartelera de espectáculos, de 18 a 21 horas, con entrada libre y gratuita en el parque San Martín.
11 / 09 / 2025
La Agencia Cultura Activa de la Municipalidad invita a compartir jornadas colmadas de arte y entretenimiento en el anfiteatro “Cuchi” Leguizamón.
Desde hoy y hasta el lunes 15, el espacio cultural será escenario de múltiples propuestas para toda la familia: presentaciones musicales, shows de payasos, grupos y solistas, espectáculos de danza y la participación de artistas locales de diferentes disciplinas.
La iniciativa busca consolidar al anfiteatro del parque San Martín como un punto de encuentro para la comunidad, promoviendo el acceso gratuito a la cultura y ofreciendo una alternativa de disfrute tanto para salteños como para quienes visitan la ciudad
Programación
Jueves 11
18:00 hs. Camila – Folclore y Tradición
18:30 hs. Juampi Vargas – Salsa y Melódico
19:00 hs. Esteban Orquera
20:00 hs. El show de Caramelito
21:00 hs. Matías Villagra
Viernes 12
18:00 hs. Academia Swing y Sabor
18:30 hs. Camila – Folclore y Tradición
19:00 hs. Esteban Orquera
20:00 hs. Show de Papelito y Serpentina
21:00 hs. Alison
Sábado 13
18:00 hs. Camila – Folclore y Tradición
18:30 hs. Juampi Vargas – Salsa y Melódico
19:00 hs. Esteban Orquera
20:00 hs. Circo Julivan
21:00 hs. Norteños
Domingo 14
18:00 hs. Camila – Folclore y Tradición
18:30 hs. Juampi Vargas – Salsa y Melódico
19:00 hs. Esteban Orquera
20:00 hs. Show de Papelito y Serpentina
21:00 hs. Norteños
Lunes 15
18:00 hs. Camila – Folclore y Tradición
18:30 hs. Juampi Vargas – Salsa y Melódico
19:00 hs. Esteban Orquera
20:00 hs. El show de Caramelito
21:00 hs. Facundo “El Chukaro”