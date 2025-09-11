El Servicio Penitenciario brinda asistencia y acompañamiento a los peregrinos del Milagro

El Servicio Penitenciario de Salta acompaña a los peregrinos que se dirigen a la Catedral Basílica en honor al Señor y la Virgen del Milagro con tareas de asistencia sanitaria y seguridad. El Departamento Sanidad cumple un rol central este 13 de septiembre al brindar asistencia sanitaria a los peregrinos de la Puna en el paraje El Alisal, departamento de Rosario de Lerma. El equipo atiende a los fieles con curaciones de pies y control de signos vitales.

La misión del personal penitenciario no sólo consiste en completar el trayecto, sino también en brindar seguridad, asistencia y contención a los peregrinos que se suman desde diferentes localidades, garantizando un tránsito ordenado, seguro y solidario durante toda la travesía.

Además, los efectivos penitenciarios desarrollan distintas actividades en el marco de la peregrinación, el pasado 10 de septiembre, la Unidad Carcelaria N.º 4 de mujeres asistió y acompañó a los peregrinos de los Valles Calchaquíes en el tramo comprendido entre la Cruz del Peregrino y el parador Las Margaritas, a lo largo de 85 kilómetros.

Mañana 12 de septiembre, cadetes de la Escuela de Cadetes N.º 6.044 “Oficial Alcaide José Luis Herrera”, aspirantes a agentes, cuerpo de instructores y familiares realizan una peregrinación de 12,5 kilómetros hacia la Catedral Basílica.

Del 7 al 13 de septiembre, trece efectivos del Servicio Penitenciario integran la Comisión Peregrinos Brealito 2025, que recorre 174 kilómetros desde el departamento de Molinos hasta la Catedral Basílica. El 12 de septiembre se recibirá a los peregrinos en la Escuela N.º 4319 Marco Sastre de Cerrillos, donde se les ofrecerá cena, asistencia sanitaria integral y una misa religiosa.