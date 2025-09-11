El Gobierno inició la mesa de diálogo federal con tres gobernadores afines
Participan Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).
11 / 09 / 2025
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabeza esta tarde la primera reunión de la mesa federal que el Ejecutivo convocó tras el reciente revés en las urnas y del encuentro participan tres gobernadores cercanos a la gestión libertaria: Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).
Por su parte, acompañan a Francos los ministros de Economía, Luis Caputo, y del Interior, Lisandro Catalán.
Fuente: Noticias Argentinas