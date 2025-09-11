El Gobierno inició la mesa de diálogo federal con tres gobernadores afines

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabeza esta tarde la primera reunión de la mesa federal que el Ejecutivo convocó tras el reciente revés en las urnas y del encuentro participan tres gobernadores cercanos a la gestión libertaria: Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).

Por su parte, acompañan a Francos los ministros de Economía, Luis Caputo, y del Interior, Lisandro Catalán.

Fuente: Noticias Argentinas