Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

El anexo del mercado San Miguel se prepara para recibir y asistir a peregrinos

En el Pje. Miramar 433, este domingo 14, se dispondrá de un punto de hidratación. Además, el lunes 15 se ofrecerá un almuerzo para cientos de fieles que año a año caminan rumbo al encuentro del Señor y de la Virgen del Milagro. Así, el lunes el mercado permanecerá cerrado en sus dos edificios.

Salta Hoy

11 / 09 / 2025

 

Como todos los años, y a pesar de no recuperarse económicamente de las pérdidas causadas por el incendio en el predio central del Mercado San Miguel, los puesteros vuelven a abrir sus corazones para recibir a los peregrinos que llegan a los pies del Señor y de la Virgen del Milagro.

En tanto, el domingo se instalará un puesto de hidratación permanente para los peregrinos en las puertas del pasaje Miramar 433.

Por otro lado, se confirmó que, este 15 de septiembre, se recibirá a cientos de peregrinos en el Anexo de calles Córdoba y Buenos Aires . En ese sentido, vale resaltar la solidaridad de los puesteros quienes se encargarán no solo de proveer los alimentos sino también una cálida bienvenida.

Hasta el momento se confirmó la asistencia de 160 peregrinos de Cachi, 60 bici peregrinos de San Antonio de los Cobres, casi 200 de Pichanal, también en bicicletas, 45 voluntarios de la Brigada de Rescate Malvinas Argentinas, y otros.

La comida estaría programada a partir de las 12 horas, del lunes, para que luego puedan descansar y sumarse posteriormente a la procesión; en la oportunidad recibirán de almuerzo pastas con salsas, bebidas y frutas de postre.

Es importante recordar que la atención hasta el domingo 14 en el predio de Pasaje Miramar 433 será en horario corrido de 08:00 a 21:30, al igual que en Avenida San Martín.

