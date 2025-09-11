Saltic entregó antenas satelitales a la Policía para fortalecer la seguridad

Con el objetivo de potenciar la conectividad en los operativos móviles, especialmente en zonas rurales y parajes alejados, Salta Tecnologías de la Información y la Comunicación (Saltic) entregó a la Policía de la Provincia un primer lote de antenas satelitales. El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo y también presidente de Saltic, Ricardo Villada, presidió el acto de entrega junto a los secretarios de Seguridad y Modernización, Nicolás Avellaneda y Martín Güemes, respectivamente, y al jefe de la Policía, Diego Bustos.

Durante su intervención, el ministro Villada aprovechó la oportunidad para reconocer la labor de la fuerza policial. "La Policía logra que Salta siga siendo una tierra segura. En estos tiempos, no es una tarea fácil, sobre todo en una provincia que tiene fronteras con tres países. Renovamos nuestro compromiso de seguir aportando todas las herramientas que necesitan para dar la batalla en cada punto", subrayó.

En este sentido, el funcionario recordó que Saltic "es la expresión de una decisión política que tomó el gobernador de poder contribuir a mejorar la conectividad en Salta. Creemos que la conectividad hace a la calidad de vida de los salteños".

Modernización y eficiencia al servicio de la comunidad

La incorporación del servicio de internet satelital Starlink es un paso crucial en el plan estratégico de modernización tecnológica y fortalecimiento de la conectividad de la Policía. Esta iniciativa, gestionada a través de la Dirección General de Tecnología y Sistemas, busca asegurar un acceso seguro y estable a internet en áreas donde la comunicación es limitada.

El fin principal es mantener una comunicación constante durante patrullajes y operativos, permitiendo a los móviles policiales tener un enlace directo y confiable con el Sistema de Emergencias 911. Esto no sólo mejorará la coordinación operativa en situaciones críticas, sino que, además, favorecerá la transmisión de datos en tiempo real para tareas de prevención, investigación y respuesta inmediata.

El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, destacó la relevancia de esta inversión: "Estas herramientas son importantísimas, sobre todo en el interior. Vamos a poder cumplir nuestro trabajo con mayor eficacia y eficiencia. No es un gasto, es una inversión en beneficio de todos".

Saltic, comprometido con la conectividad para todos

Esta primera entrega de siete antenas es el inicio de un proyecto más amplio de distribución de equipos a otras dependencias del Estado.

Adicionalmente, Saltic instaló más de 200 puntos de Wi-Fi gratuitos en plazas de diversos municipios, facilitando el acceso a internet a un gran número de ciudadanos.