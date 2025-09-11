Saltic entregó antenas satelitales a la Policía para fortalecer la seguridad

 imagen

EN VIVO 00:30 a 1:00 HRS

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Saltic entregó antenas satelitales a la Policía para fortalecer la seguridad

El acto estuvo encabezado por el ministro de Gobierno Ricardo Villada y se realizó en la Central Policial. Este primer lote forma parte de un proyecto más amplio que se extenderá a distintas dependencias del Estado.

Con el objetivo de potenciar la conectividad en los operativos móviles, especialmente en zonas rurales y parajes alejados, Salta Tecnologías de la Información y la Comunicación (Saltic) entregó a la Policía de la Provincia un primer lote de antenas satelitales. El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo y también presidente de Saltic, Ricardo Villada, presidió el acto de entrega junto a los secretarios de Seguridad y Modernización, Nicolás Avellaneda y Martín Güemes, respectivamente, y al jefe de la Policía, Diego Bustos.

Durante su intervención, el ministro Villada aprovechó la oportunidad para reconocer la labor de la fuerza policial. "La Policía logra que Salta siga siendo una tierra segura. En estos tiempos, no es una tarea fácil, sobre todo en una provincia que tiene fronteras con tres países. Renovamos nuestro compromiso de seguir aportando todas las herramientas que necesitan para dar la batalla en cada punto", subrayó.

En este sentido, el funcionario recordó que Saltic  "es la expresión de una decisión política que tomó el gobernador de poder contribuir a mejorar la conectividad en Salta. Creemos que la conectividad hace a la calidad de vida de los salteños".

Modernización y eficiencia al servicio de la comunidad

La incorporación del servicio de internet satelital Starlink es un paso crucial en el plan estratégico de modernización tecnológica y fortalecimiento de la conectividad de la Policía. Esta iniciativa, gestionada a través de la Dirección General de Tecnología y Sistemas, busca asegurar un acceso seguro y estable a internet en áreas donde la comunicación es limitada.

El fin principal es mantener una comunicación constante durante patrullajes y operativos, permitiendo a los móviles policiales tener un enlace directo y confiable con el Sistema de Emergencias 911. Esto no sólo mejorará la coordinación operativa en situaciones críticas, sino que, además, favorecerá la transmisión de datos en tiempo real para tareas de prevención, investigación y respuesta inmediata.

El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, destacó la relevancia de esta inversión: "Estas herramientas son importantísimas, sobre todo en el interior. Vamos a poder cumplir nuestro trabajo con mayor eficacia y eficiencia. No es un gasto, es una inversión en beneficio de todos".

Saltic, comprometido con la conectividad para todos

Esta primera entrega de siete antenas es el inicio de un proyecto más amplio de distribución de equipos a otras dependencias del Estado.

Adicionalmente, Saltic instaló más de 200 puntos de Wi-Fi gratuitos en plazas de diversos municipios, facilitando el acceso a internet a un gran número de ciudadanos.

