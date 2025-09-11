 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Se puso en marcha la Feria del Milagro en el parque San Martín

Se llevará a cabo hasta el lunes 15 y funcionará de 10 a 22 hs. Se espera una gran concurrencia de personas que podrán disfrutar de gastronomía, juegos, shows, venta de ropa, masas regionales y mucho más. Además, Tránsito preparó dispositivos especiales para garantizar la seguridad y el orden.

Salta Hoy

11 / 09 / 2025

 

Esta mañana comenzó a funcionar la tradicional Feria del Milagro. La misma funcionará desde hoy y hasta el 15 de septiembre, de 10 a 22 hs en el parque San Martín.

Las 7 plazas del parque estarán repletas de puestos, en donde la gente encontrará artesanías en cuero, madera, platería, juguetes, ropa, calzados, masas regionales, pastelería, accesorios, marroquinería, bijouterie, lencería, accesorios para mascotas, productos de librería y más.

Además, estarán disponibles diferentes servicios municipales (en la plaza E) como el Móvil de Licencia, que atenderá el sábado, domingo y lunes de 12 a 22 hs. Mientras que el Móvil Odontológico prestará servicios del jueves al domingo de 8 a 13. También habrá enfermeros y podólogos para atender a quienes lo necesiten, los días 11,12, 13 y 14 de 17 a 21 horas.

Se espera una gran concurrencia de personas, las cuales podrán pasear por el lugar y visitar los más de 650 puestos de la feria.

Una plaza, la G de calle San Martín entre Lavalle y Santa Fe y Urquiza, donde está el enrejado del parque, es exclusiva para la gastronomía. Allí se ubican 100 puestos de gran diversidad: platos típicos, comida rápida y árabe, habrá shows, pantallas, y un patio gastronómico.

Otra plaza, la D, que queda entre Santa Fe, Mendoza y San Juan, es para los niños, quienes tienen juegos para pasar el día y disfrutar a su manera.

La feria, además contará todos los días con:

+ Pantallas gigantes que transmitirán en vivo, la llegada de peregrinos, procesión y renovación del Pacto de Fidelidad

+ Espacios institucionales donde se habrá servicios municipales como el Móvil de licencias de conducir, Móvil Odontológico, también habrá atención oftalmológica y servicios del área de bienestar animal

+ Cobertura de salud mediante la presencia de Cruz Roja coordinada por Samec, enfermeros en las plazas

+ Patrullajes y asistencia permanente de Protección Ciudadana

+ Refuerzo de luminarias, bajadas de electricidad supervisadas

+ Refuerzo de presencia policial, baños químicos, refuerzo de limpieza

+ Presencia permanente de inspectores municipales

Se trata de la feria más grande de la provincia, por lo cual las reglas de funcionamiento son estrictas con el fin de cuidar el emblemático parque San Martín y propiciar un espacio seguro, ordenado y equilibrado.

Desde la Municipalidad remarcaron que el espacio quedará limpio y despejado el 15 al finalizar la celebración religiosa.

Cortes de tránsito

Para garantizar la seguridad y el orden vehicular en la feria, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial diagramó un operativo especial.

Habrá cortes en:

– San Juan y Lavalle

– San Juan y Francisco Arias

– Santa Fe y San Juan

– Mendoza y Catamarca

– Lavalle y Urquiza

– San Martín e Hipólito Yrigoyen

Estará prohibido estacionar en:

– San Martín, desde Av. Hipólito Yrigoyen hasta Buenos Aires

– Mendoza, desde Av. Hipólito Yrigoyen hasta Buenos Aires

– Santa Fe, desde San Martín hasta San Juan

Cabe destacar que también habrá estacionamientos exclusivos para motos y autos cerca de la feria. Se solicita seguir las indicaciones del personal uniformado y tomar vías alternativas.

La palabra de los puesteros

Por su parte, los puesteros se mostraron felices por ofrecer un año más sus productos en esta gran feria.

«Venimos todos los años, es una gran oportunidad para vender. Esperemos que nuestro producto guste», dijo René quien se ubica en el puesto 28 y comercializa churros, galletas y más.

Por otro lado, Ariel, se encuentra en la plaza G, ofreciendo productos gastronómicos, con grandes expectativas. Además, agradeció a la Municipalidad por la organización.

Al igual que Antonio, vendedor de empanadas, quien aseguró que son las mejores y que espera que todas las familias prueben su producto.

