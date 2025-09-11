 imagen

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Niños de nivel inicial y primario participaron de juegos y actividades preventivas

La jornada fue coordinada por la Subsecretaría de Seguridad Vial y la Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de Salta. Participaron alumnos de las escuelas 4703 "General Manuel Belgrano" y 4044 "Fray Honorato Pistoia". Aprendieron sobre la importancia de respetar las normativas viales.

Salta Hoy

11 / 09 / 2025

 

La Subsecretaría de Seguridad Vial, en conjunto con la Dirección General de Seguridad Vial, realizaron una jornada de sensibilización destinada a promover el respeto a las normativas viales en distintos establecimientos escolares.

Más de 300 niños, pertenecientes a las salas de 4 y 5 años, sumados a alumnos de primero a séptimo grado interactuaron con los personajes educativos de la institución policial. En la actividad participaron de juegos temáticos, donde ejercieron el rol del peatón en la vía pública, conocieron los colores del semáforo y su interpretación, el uso del casco, además de la elaboración de dibujos y mensajes preventivos.

Por otra parte, participaron del taller los integrantes de nivel inicial del Núcleo 2 Escuela 4703 "General Manuel Belgrano" y de la Escuela 4044 "Fray Honorato Pistoia"  junto a los docentes y personal directivo de cada institución.

Ambas jornadas estuvieron a cargo de Gisella Copa de la Subsecretaría de Seguridad Vial, en conjunto con capacitadores de la División Educación Vial de la Policía
 

