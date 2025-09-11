Niños de nivel inicial y primario participaron de juegos y actividades preventivas

La Subsecretaría de Seguridad Vial, en conjunto con la Dirección General de Seguridad Vial, realizaron una jornada de sensibilización destinada a promover el respeto a las normativas viales en distintos establecimientos escolares.

Más de 300 niños, pertenecientes a las salas de 4 y 5 años, sumados a alumnos de primero a séptimo grado interactuaron con los personajes educativos de la institución policial. En la actividad participaron de juegos temáticos, donde ejercieron el rol del peatón en la vía pública, conocieron los colores del semáforo y su interpretación, el uso del casco, además de la elaboración de dibujos y mensajes preventivos.

Por otra parte, participaron del taller los integrantes de nivel inicial del Núcleo 2 Escuela 4703 "General Manuel Belgrano" y de la Escuela 4044 "Fray Honorato Pistoia" junto a los docentes y personal directivo de cada institución.

Ambas jornadas estuvieron a cargo de Gisella Copa de la Subsecretaría de Seguridad Vial, en conjunto con capacitadores de la División Educación Vial de la Policía

