El Plan IDEA 2025 premia a proyectos que enriquecen la cultura audiovisual salteña

En 2025, el Fondo de Fomento Audiovisual destinó un presupuesto de 82.500.000 pesos para fortalecer la actividad audiovisual en la provincia de Salta a través del Plan de Fomento IDEA. A lo largo de dos convocatorias realizadas entre marzo y junio, se inscribieron 62 proyectos distribuidos en diez líneas de fomento. Un jurado de reconocida trayectoria eligió a los ganadores, quienes recibirán apoyo para la producción de cortometrajes de ficción, videoclips y rodajes, además de ingresar en programas de desarrollo de cortometrajes, largometrajes, animación y videojuegos.

La programación también contempla el anuncio de los municipios que formarán parte del programa Cine en Comunidad, con Tartagal, San Antonio de los Cobres y Metán entre los seleccionados. Durante la ceremonia de premiación, que se llevará a cabo en la Usina Cultural, se firmarán los contratos para la entrega de los aportes económicos y se extenderán certificados a los proyectos ganadores. La fecha y el horario serán confirmados una vez establecidos los cronogramas de pago.

Por su parte, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, subrayó que el objetivo es articular el fomento con la economía del conocimiento: “Estamos convencidos de que el sector audiovisual es un motor fundamental para el desarrollo de Salta y del país. Tenemos el talento y podemos adquirir el conocimiento para potenciarlo. Contamos con un crédito aprobado de 50 millones de dólares para equipamiento, producción y postproducción, y es clave que se apropien de estas herramientas que estarán próximamente a disposición los creadores. Lo que hagamos hoy será la base de un futuro competitivo y sostenible para el sector”.

El Secretario de Cultura de la Provincia, Diego Ashur, remarcó la importancia de este proceso: “Nos hubiese gustado que el gobierno nacional cumpliera con su compromiso de contar con un mecanismo espejo a nivel federal, pero en Salta decidimos avanzar por nuestra cuenta. En estos tres años hemos logrado consolidar herramientas de fomento, formación, desarrollo e infraestructura. El talento está, y nuestra tarea es generar las condiciones para que crezca y se proyecte al mundo. Depende en gran medida de nosotros y debemos estar preparados para competir de igual a igual con otros países de la región”.

El Plan de Fomento IDEA se integra a las políticas públicas impulsadas por el Gobierno Provincial para estimular la creación audiovisual, fortalecer la demanda de productos y servicios, mejorar la competitividad y acompañar al sector privado en la generación de nuevas oportunidades. Este Fondo de Fomento Audiovisual es resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y la Dirección de Economía del Conocimiento dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos de Salta. El objetivo es consolidar un sector que, a partir de la información y los avances científicos y tecnológicos, pueda generar valor, ofrecer nuevos productos y servicios a la sociedad, aportar a distintas áreas de la producción y contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas.

Conocé los proyectos seleccionados en http://www.culturasalta.gov.ar