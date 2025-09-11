 imagen

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

El Plan IDEA 2025 premia a proyectos que enriquecen la cultura audiovisual salteña

El talento audiovisual salteño se enciende en la Usina Cultural: llega la premiación del Plan IDEA 2025 con apoyos para cortos, rodajes y comunidades. 

Salta Hoy

11 / 09 / 2025

 

En 2025, el Fondo de Fomento Audiovisual destinó un presupuesto de 82.500.000 pesos para fortalecer la actividad audiovisual en la provincia de Salta a través del Plan de Fomento IDEA. A lo largo de dos convocatorias realizadas entre marzo y junio, se inscribieron 62 proyectos distribuidos en diez líneas de fomento. Un jurado de reconocida trayectoria eligió a los ganadores, quienes recibirán apoyo para la producción de cortometrajes de ficción, videoclips y rodajes, además de ingresar en programas de desarrollo de cortometrajes, largometrajes, animación y videojuegos.

La programación también contempla el anuncio de los municipios que formarán parte del programa Cine en Comunidad, con Tartagal, San Antonio de los Cobres y Metán entre los seleccionados. Durante la ceremonia de premiación, que se llevará a cabo en la Usina Cultural, se firmarán los contratos para la entrega de los aportes económicos y se extenderán certificados a los proyectos ganadores. La fecha y el horario serán confirmados una vez establecidos los cronogramas de pago.

Por su parte, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, subrayó que el objetivo es articular el fomento con la economía del conocimiento: “Estamos convencidos de que el sector audiovisual es un motor fundamental para el desarrollo de Salta y del país. Tenemos el talento y podemos adquirir el conocimiento para potenciarlo. Contamos con un crédito aprobado de 50 millones de dólares para equipamiento, producción y postproducción, y es clave que se apropien de estas herramientas que estarán próximamente a disposición los creadores. Lo que hagamos hoy será la base de un futuro competitivo y sostenible para el sector”.

El Secretario de Cultura de la Provincia, Diego Ashur, remarcó la importancia de este proceso: “Nos hubiese gustado que el gobierno nacional cumpliera con su compromiso de contar con un mecanismo espejo a nivel federal, pero en Salta decidimos avanzar por nuestra cuenta. En estos tres años hemos logrado consolidar herramientas de fomento, formación, desarrollo e infraestructura. El talento está, y nuestra tarea es generar las condiciones para que crezca y se proyecte al mundo. Depende en gran medida de nosotros y debemos estar preparados para competir de igual a igual con otros países de la región”.

El Plan de Fomento IDEA se integra a las políticas públicas impulsadas por el Gobierno Provincial para estimular la creación audiovisual, fortalecer la demanda de productos y servicios, mejorar la competitividad y acompañar al sector privado en la generación de nuevas oportunidades. Este Fondo de Fomento Audiovisual es resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y la Dirección de Economía del Conocimiento dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos de Salta. El objetivo es consolidar un sector que, a partir de la información y los avances científicos y tecnológicos, pueda generar valor, ofrecer nuevos productos y servicios a la sociedad, aportar a distintas áreas de la producción y contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas.

Conocé los proyectos seleccionados en http://www.culturasalta.gov.ar

