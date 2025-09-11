Ciberseguridad detuvo a dos hombres por grooming en Capital
Se allanaron viviendas en los barrios Miguel Ortiz y Villa Primavera. Secuestraron elementos de interés para la causa. Intervino la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia.
Salta Hoy
11 / 09 / 2025
La Policía de Salta, a través de la Dirección General de Ciberseguridad, puso a disposición de la Justicia a dos hombres de 27 y 36 años investigados en una causa de grooming. Las diligencias iniciaron tras la denuncia realizada por un familiar de la damnificada.
En ese marco, efectivos de la División Prevención y Lucha contra la Trata de Personas allanaron dos viviendas ubicadas en los barrios Miguel Ortiz y Villa Primavera en Capital, donde secuestraron celulares y otros elementos de interés para la causa.
Intervino la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia.