Santiago del Estero busca replicar el sistema de denuncias digitales que utiliza Salta

El procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, recibió en la jornada de hoy al vicegobernador de Salta, Antonio Marocco, en el marco de una gestión articulada por este último para facilitar el intercambio institucional entre el Ministerio Público Fiscal de Salta y autoridades policiales de la provincia de Santiago del Estero.

Como resultado de esta articulación, visitaron la Procuración el Subjefe de la Policía de Santiago del Estero, Comisario General Walter Gómez; el Comisario Marcos Adrián Acuña; Comisario Walter Gustavo Cuellar; y el Oficial Ayudante Hernán Tragliafieror, con el objetivo de conocer de primera mano la experiencia salteña en el sistema de recepción de denuncias y el uso de herramientas tecnológicas aplicadas al proceso penal.

Durante la reunión, la coordinadora de Informatica Patricia Aballay presentó en detalle el funcionamiento del sistema web de denuncias del Ministerio Público Fiscal, explicando sus distintos componentes, procedimientos y niveles de articulación con la Policía de Salta. Los visitantes manifestaron un alto interés por el modelo, destacando su eficiencia y el grado de coordinación logrado entre la fuerza policial y las Fiscalías, en contraste con la situación actual que atraviesan en su jurisdicción.

Por parte del Ministerio Público Fiscal de Salta también participaron el coordinador general de Fiscales, Pablo Rivero, y el secretario letrado Aldo Saravia, quienes brindaron precisiones sobre la normativa aplicable y las prácticas de trabajo que sustentan el sistema.

Durante el encuentro, se acordó mantener el contacto institucional para brindar asistencia técnica, incluyendo el envío de material explicativo y la realización de una próxima reunión virtual. Las autoridades santiagueñas se mostraron muy satisfechas con la visita y destacaron el valor del intercambio para fortalecer sus propios sistemas de gestión de denuncias y vinculación con el Ministerio Público.