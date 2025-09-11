 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Santiago del Estero busca replicar el sistema de denuncias digitales que utiliza Salta

Autoridades policiales de esa provincia llegaron a Salta para conocer en detalle la experiencia local en recepción y gestión digital de denuncias del Ministerio Público Fiscal de Salta.

Salta Hoy

11 / 09 / 2025

 

El procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, recibió en la jornada de hoy al vicegobernador de Salta, Antonio Marocco, en el marco de una gestión articulada por este último para facilitar el intercambio institucional entre el Ministerio Público Fiscal de Salta y autoridades policiales de la provincia de Santiago del Estero.

Como resultado de esta articulación, visitaron la Procuración el Subjefe de la Policía de Santiago del Estero, Comisario General Walter Gómez; el Comisario Marcos Adrián Acuña; Comisario Walter Gustavo Cuellar; y el Oficial Ayudante Hernán Tragliafieror, con el objetivo de conocer de primera mano la experiencia salteña en el sistema de recepción de denuncias y el uso de herramientas tecnológicas aplicadas al proceso penal.

Durante la reunión, la coordinadora de Informatica Patricia Aballay presentó en detalle el funcionamiento del sistema web de denuncias del Ministerio Público Fiscal, explicando sus distintos componentes, procedimientos y niveles de articulación con la Policía de Salta. Los visitantes manifestaron un alto interés por el modelo, destacando su eficiencia y el grado de coordinación logrado entre la fuerza policial y las Fiscalías, en contraste con la situación actual que atraviesan en su jurisdicción.

Por parte del Ministerio Público Fiscal de Salta también participaron el coordinador general de Fiscales, Pablo Rivero, y el secretario letrado Aldo Saravia, quienes brindaron precisiones sobre la normativa aplicable y las prácticas de trabajo que sustentan el sistema.

Durante el encuentro, se acordó mantener el contacto institucional para brindar asistencia técnica, incluyendo el envío de material explicativo y la realización de una próxima reunión virtual. Las autoridades santiagueñas se mostraron muy satisfechas con la visita y destacaron el valor del intercambio para fortalecer sus propios sistemas de gestión de denuncias y vinculación con el Ministerio Público.

