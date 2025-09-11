 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Con gran participación de la comunidad se concretó el 1° Reciclatón

La actividad se llevó a cabo en la playa de estacionamiento del Shopping Portal Salta donde los vecinos y empresas pudieron entregar de manera segura residuos reciclables como electrodomésticos, aceite vegetal usado y botellas de plástico, entre otros. 

Salta Hoy

11 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Como estaba previsto, la Municipalidad realizó el primer 1° Reciclatón de la ciudad con el objetivo potenciar el reciclaje, la reducción y la recuperación de residuos, además de colaborar con la economía circular de los mismos.

Ramiro Ragno, director general de Educación Ambiental, manifestó que “estamos muy contentos y agradecidos con la participación de la gente porque de esta manera demostraron compromiso para el cuidado del ambiente y porque logramos reducir el volumen de enterramiento en el relleno sanitario San Javier, o que sean arrojados en la vía pública”.

“Hemos recibido mucho material electrónico, en muchos casos se trata de elementos que las familias tienen hace mucho tiempo en sus hogares y no tenían otra manera de deshacerse de los mismos”, remarcó el funcionario.

“También tuvimos mucho acopio de papel, de botellas de plástico; en este caso las mismas serán tratadas por cooperativas que procederán a la clasificación y reciclaje”, destacó Ragno quien agregó que “de esta manera les podemos colaborar con la economía circular porque los integrantes de estas cooperativas viven de eso justamente”.

Es importante destacar que, durante la jornada no se recibieron pilas, baterías ni neumáticos fuera de uso (NFU), ya que se trata de residuos peligrosos los primeros y de gran tamaño los últimos, los cuales son acopiados por el programa Neumatón.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO