Con gran participación de la comunidad se concretó el 1° Reciclatón

Como estaba previsto, la Municipalidad realizó el primer 1° Reciclatón de la ciudad con el objetivo potenciar el reciclaje, la reducción y la recuperación de residuos, además de colaborar con la economía circular de los mismos.

Ramiro Ragno, director general de Educación Ambiental, manifestó que “estamos muy contentos y agradecidos con la participación de la gente porque de esta manera demostraron compromiso para el cuidado del ambiente y porque logramos reducir el volumen de enterramiento en el relleno sanitario San Javier, o que sean arrojados en la vía pública”.

“Hemos recibido mucho material electrónico, en muchos casos se trata de elementos que las familias tienen hace mucho tiempo en sus hogares y no tenían otra manera de deshacerse de los mismos”, remarcó el funcionario.

“También tuvimos mucho acopio de papel, de botellas de plástico; en este caso las mismas serán tratadas por cooperativas que procederán a la clasificación y reciclaje”, destacó Ragno quien agregó que “de esta manera les podemos colaborar con la economía circular porque los integrantes de estas cooperativas viven de eso justamente”.

Es importante destacar que, durante la jornada no se recibieron pilas, baterías ni neumáticos fuera de uso (NFU), ya que se trata de residuos peligrosos los primeros y de gran tamaño los últimos, los cuales son acopiados por el programa Neumatón.