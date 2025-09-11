Se realizaron tareas de conservación en rutas nacionales por presencia de los peregrinos

Los peregrinos, respondiendo a la devoción por los Santos Patronos, recorren largos caminos para poder llegar a participar de las festividades, recorriendo muchos kilómetros por rutas nacionales y provinciales desde los primeros días del mes.

En ese sentido, el personal del 5° Distrito se abocó a la limpieza y perfilado de las banquinas en las rutas 9, 16, 34, 50, 51 y 68, asegurando las mejores condiciones para los peregrinos que salen a las rutas desde los 4 puntos cardinales.

En el marco de la movilización que se realiza, se organizaron puntos de asistencia para los caminantes en donde se les brindará servicio médico, hidratación y alimentación, además de un lugar para descansar o hacer noche antes de llegar a Salta. En cada nodo habrá personal de seguridad, profesionales de salud, además de voluntarios de cada localidad.

Se solicita a los usuarios de las Rutas Nacionales a circular con precaución y respetar al personal de apoyo y señalización que acompaña a las delegaciones que circulan hacia el Capital salteña.