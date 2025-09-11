 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Se realizaron tareas de conservación en rutas nacionales por presencia de los peregrinos

Vialidad Nacional Salta realizó diferentes tareas de conservación en las rutas nacionales, poniendo especial atención en el acondicionamiento de las banquinas que serán utilizadas por los peregrinos que, desde distintos puntos de la provincia, visitarán la ciudad Capital por los cultos del Señor y la Virgen del Milagro. 

Salta Hoy

11 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Los peregrinos, respondiendo a la devoción por los Santos Patronos, recorren largos caminos para poder llegar a participar de las festividades, recorriendo muchos kilómetros por rutas nacionales y provinciales desde los primeros días del mes.

En ese sentido, el personal del 5° Distrito se abocó a la limpieza y perfilado de las banquinas en las rutas 9, 16, 34, 50, 51 y 68, asegurando las mejores condiciones para los peregrinos que salen a las rutas desde los 4 puntos cardinales.

En el marco de la movilización que se realiza, se organizaron puntos de asistencia para los caminantes en donde se les brindará servicio médico, hidratación y alimentación, además de un lugar para descansar o hacer noche antes de llegar a Salta. En cada nodo habrá personal de seguridad, profesionales de salud, además de voluntarios de cada localidad.
 Se solicita a los usuarios de las Rutas Nacionales a circular con precaución y respetar al personal de apoyo y señalización que acompaña a las delegaciones que circulan hacia el Capital salteña.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO