Se realizaron tareas de conservación en rutas nacionales por presencia de los peregrinos
Vialidad Nacional Salta realizó diferentes tareas de conservación en las rutas nacionales, poniendo especial atención en el acondicionamiento de las banquinas que serán utilizadas por los peregrinos que, desde distintos puntos de la provincia, visitarán la ciudad Capital por los cultos del Señor y la Virgen del Milagro.
Salta Hoy
11 / 09 / 2025
Los peregrinos, respondiendo a la devoción por los Santos Patronos, recorren largos caminos para poder llegar a participar de las festividades, recorriendo muchos kilómetros por rutas nacionales y provinciales desde los primeros días del mes.
En ese sentido, el personal del 5° Distrito se abocó a la limpieza y perfilado de las banquinas en las rutas 9, 16, 34, 50, 51 y 68, asegurando las mejores condiciones para los peregrinos que salen a las rutas desde los 4 puntos cardinales.
En el marco de la movilización que se realiza, se organizaron puntos de asistencia para los caminantes en donde se les brindará servicio médico, hidratación y alimentación, además de un lugar para descansar o hacer noche antes de llegar a Salta. En cada nodo habrá personal de seguridad, profesionales de salud, además de voluntarios de cada localidad.
Se solicita a los usuarios de las Rutas Nacionales a circular con precaución y respetar al personal de apoyo y señalización que acompaña a las delegaciones que circulan hacia el Capital salteña.