Acoso online: Dos hombres fueron detenidos por grooming en Salta La Policía, a través de la Dirección General de Ciberseguridad, puso a disposición de la Justicia a dos hombres de 27 y 36 años investigados en una causa de grooming. Las diligencias iniciaron tras la denuncia realizada por un familiar de una menor de edad damnificada.