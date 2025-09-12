Tartagal: La comunidad busca revivir el club Old Boys tras años de abandono

Las instituciones sociales y deportivas fueron fundamentales en la ciudad norteña por más de un siglo. Clubes como Old Boys, Libertad e Independiente ofrecieron contención a niños y adultos.

Sin embargo, el club Old Boys enfrenta un grave deterioro. Sus instalaciones están vandalizadas y sin actividad formal desde hace décadas.

Un grupo de tartagalenses busca refundar la institución y recuperar su importancia social.