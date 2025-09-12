Tartagal: La comunidad busca revivir el club Old Boys tras años de abandono
Las autoridades locales apoyan la iniciativa para devolverle al club su función histórica en la ciudad cabecera del departamento San Martín.
12 / 09 / 2025
Las instituciones sociales y deportivas fueron fundamentales en la ciudad norteña por más de un siglo. Clubes como Old Boys, Libertad e Independiente ofrecieron contención a niños y adultos.
Sin embargo, el club Old Boys enfrenta un grave deterioro. Sus instalaciones están vandalizadas y sin actividad formal desde hace décadas.
Un grupo de tartagalenses busca refundar la institución y recuperar su importancia social.