EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Tartagal: La comunidad busca revivir el club Old Boys tras años de abandono

Las autoridades locales apoyan la iniciativa para devolverle al club su función histórica en la ciudad cabecera del departamento San Martín.

Salta Hoy

12 / 09 / 2025

 

Las instituciones sociales y deportivas fueron fundamentales en la ciudad norteña por más de un siglo. Clubes como Old Boys, Libertad e Independiente ofrecieron contención a niños y adultos. 

Sin embargo, el club Old Boys enfrenta un grave deterioro. Sus instalaciones están vandalizadas y sin actividad formal desde hace décadas. 

Un grupo de tartagalenses busca refundar la institución y recuperar su importancia social. 

 

AM840

FM96.9

