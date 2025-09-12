Villarroel podría venir a la Procesión del Milagro

Así fue que el Arzobispado de Salta envió a las oficinas de Vicepresidencia una invitación formal dirigida a ella

Asi lo confirmó el arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello.

Por otro lado hizo mención a los problemas más grandes que son centro de la preocupación de la ciudadanía argentina: la situación de los jubilados, los discapacitados y el avance del narcotráfico.

“Argentina tiene una deuda histórica con los jubilados”, remarcó Cargnello.

Al momento de referirse al avance de las drogas en todos los barrios del país, el líder de la iglesia católica salteña manifestó que “la lucha del Estado debe ser contra el narcotráfico, pero la recuperación del adicto es una responsabilidad compartida entre estado y comunidad”.



