 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Villarroel podría venir a la Procesión del Milagro

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, mantuvo contacto con el gobernador Gustavo Sáenz en el cual le expresó su deseo de estar presente en la mayor fiesta religiosa de la provincia.

Salta Hoy

12 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Así fue que el Arzobispado de Salta envió a las oficinas de Vicepresidencia una invitación formal dirigida a ella 

Asi lo confirmó el arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello.

Por otro lado hizo mención a los problemas más grandes que son centro de la preocupación de la ciudadanía argentina: la situación de los jubilados, los discapacitados y el avance del narcotráfico. 

“Argentina tiene una deuda histórica con los jubilados”, remarcó Cargnello.

Al momento de referirse al avance de las drogas en todos los barrios del país, el líder de la iglesia católica salteña manifestó que “la lucha del Estado debe ser contra el narcotráfico, pero la recuperación del adicto es una responsabilidad compartida entre estado y comunidad”.


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO