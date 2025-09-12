Cantando, llegó Molinos

Salimos 250 personas del pueblo de Molinos. En la Cuesta del Obispo y sumábamos 300 personas aproximadamente y en cada trayecto se fueron agregando llegando a unos 450 fieles. Soportamos sol, viento, noche fría, heladas.

Así lo dijo a Radio Salta un vocero de los peregrinos, quien explicó que en el grupo hay niños desde los 8 años de edad en adelante, totalizando unos 15 chicos.