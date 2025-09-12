 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Cantando, llegó Molinos

Luego de cinco días de caminata, 450 personas arribaron esta mañana a l templo del Señor y la Virgen del Milagro.

Salta Hoy

12 / 09 / 2025

 

Salimos 250 personas del pueblo de Molinos. En la Cuesta del Obispo y sumábamos 300 personas aproximadamente y en cada trayecto se fueron agregando llegando a unos 450 fieles. Soportamos sol, viento, noche fría, heladas. 

Así lo dijo a Radio Salta un vocero de los peregrinos, quien explicó que en el grupo hay niños desde los 8 años de edad en adelante, totalizando unos 15 chicos. 

 

AM840

FM96.9

