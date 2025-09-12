Cruces entre Orozco y el interventor Zigarán
La diputada nacional por Salta, Emilia Orozco criticó duramente a las intervenciones de los municipios de frontera registrados en los últimos años.
Salta Hoy
12 / 09 / 2025
VER GALERÍA
Y echó un manto de dudas sobre las funciones de Adrián Zigarán, a cargo de la intervención de Aguas Blancas.
“Es sospechoso que todas las intervenciones en comunas de frontera recaigan siempre sobre la misma persona -por Zigarán-”, disparó.
A su turno, Zigarán le respondió a Orozco calificándola como “ignorante, soberbia y tilinga”.
Agregó que tras el fracaso del oficialismo nacional en las elecciones bonaerense “a Orozco le toca pelear con la realidad cuando antes se creía la reina del corso”, dijo.