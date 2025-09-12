 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Cruces entre Orozco y el interventor Zigarán

La diputada nacional por Salta, Emilia Orozco criticó duramente a las intervenciones de los municipios de frontera registrados en los últimos años.

Salta Hoy

12 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Y echó un manto de dudas sobre las funciones de Adrián Zigarán, a cargo de la intervención de Aguas Blancas.

“Es sospechoso que todas las intervenciones en comunas de frontera recaigan siempre sobre la misma persona -por Zigarán-”, disparó. 

A su turno, Zigarán le respondió a Orozco calificándola como “ignorante, soberbia y tilinga”.

Agregó que tras el fracaso del oficialismo nacional en las elecciones bonaerense “a Orozco le toca pelear con la realidad cuando antes se creía la reina del corso”, dijo. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO