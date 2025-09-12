Cruces entre Orozco y el interventor Zigarán

Y echó un manto de dudas sobre las funciones de Adrián Zigarán, a cargo de la intervención de Aguas Blancas.

“Es sospechoso que todas las intervenciones en comunas de frontera recaigan siempre sobre la misma persona -por Zigarán-”, disparó.

A su turno, Zigarán le respondió a Orozco calificándola como “ignorante, soberbia y tilinga”.

Agregó que tras el fracaso del oficialismo nacional en las elecciones bonaerense “a Orozco le toca pelear con la realidad cuando antes se creía la reina del corso”, dijo.