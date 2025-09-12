Un anestesista cobra por una cirugía, el equivalente al sueldo de un médico La comparación surge de las declaraciones por Radio Salta del gerente del Hospital Oñativia, Marcelo Nallar. Advirtió que esto genera un desbalance presupuestario en el sistema público. Ademas indicó que se advierte un monopolio entre los anestesistas por lo que sería necesario que intervenga la Fiscalía. “Hay que frenar esto que les permite cobrar lo que ellos quieren y evidentemente le están provocando un gran daño a la comunidad” sostuvo el gerente del hospital Oñativia.