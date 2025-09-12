 imagen

El hospital Materno Infantil realizará una campaña para la detección de dermatitis atópica

Se realizará desde el martes 16 al viernes 19 de septiembre, de 8 a 11, con la entrega de 50 números diarios por orden de llegada.

Salta Hoy

12 / 09 / 2025

 

El hospital Materno Infantil llevará adelante una campaña gratuita de detección y orientación en dermatitis atópica, destinada a niños y adolescentes hasta los 14 años. La atención se brindará desde el martes 16 al viernes 19, de 8 a 11, en los consultorios 1 y 40.

La iniciativa estará a cargo de especialistas en dermatología y alergia del hospital. Los turnos se otorgarán únicamente por orden de llegada, con una capacidad de 50 números diarios disponibles en la recepción.

Desde el hospital Materno Infantil, recomiendan que si el niño presenta síntomas como picazón constante, enrojecimiento o lesiones en distintas partes del cuerpo, que pueden dificultar las actividades cotidianas como dormir o jugar, se presente para su evaluación.

La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que comienza habitualmente en la infancia. Detectarla a tiempo permite orientar a las familias sobre cuidados y tratamientos que mejoren la calidad de vida de los niños y adolescentes.

