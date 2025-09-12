 imagen

La Provincia avanza con el recambio de cañerías de agua en el macrocentro de capital

La obra permitirá mejorar el servicio para cientos de vecinos comprendidos en el cuadrante de las calles Zuviría y Pje. Padre Martín entre Arenales y Anzoátegui; y también en Bartolomé Mitre entre 12 de Octubre y Aniceto Latorre.

Una crucial obra para mejorar el servicio y la calidad de vida de cientos de vecinos del macrocentro de Salta Capital avanza a buen ritmo, ejecutada por el Gobierno de la provincia y Aguas del Norte.

Se trata del recambio de cañerías de distribución que se ejecuta en las calles Zuviría y Pje. Padre Martín, entre General Arenales, Anzoátegui y en Bartolomé Mitre entre 12 de Octubre y Aniceto Latorre, una obra con un presupuesto superior a los 150 millones de pesos que había sido comprometida y luego abandonada por Nación y que se completa con recursos provinciales.

Actualmente, los operarios de la empresa contratista trabajan sobre Gral. Arenales en el recambio de la cañería de distribución y las conexiones domiciliarias, mientras que  sobre el resto de las calles involucradas estos trabajos ya concluyeron.

 Una vez terminado el recambio y las nuevas conexiones, se procederá al empalme de las cañerías recién instaladas al sistema para habilitar el servicio con las nuevas redes en los domicilios.
 

