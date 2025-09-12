Así funcionarán los servicios municipales durante el feriado por la Festividad del Milagro

La Municipalidad de Salta informa cómo será el cronograma de servicios previsto para el feriado del lunes 15 de septiembre, día que se realiza la tradicional procesión en honor al Señor y Virgen del Milagro en la ciudad.

El Centro Cívico Municipal (CCM) permanecerá cerrado, al igual que sus dependencias, retomando la atención normal el martes 16.

La Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos informa que la recolección domiciliaria de residuos será normal al igual que el servicio de barrido de calles.

Los cementerios municipales de la Santa Cruz y San Antonio de Padua, estarán abiertos de 7 a 19 para visitas, pero la administración atenderá solo hasta las 13. Habrá guardias para sepelio.

El Mercado San Miguel, en el predio principal, permanecerá cerrado, al igual que el anexo de Pasaje Miramar 433. En cambio, el Patio de las Empanadas, ubicado en San Martín e Islas Malvinas, abrirá en horario corrido de 10 a 00. También estarán en funcionamiento los espacios gastronómicos: el Mercadito Evita, en Leguizamón e Ibazeta, de 10 de la mañana a 00:30, y el Mercadito General Belgrano, en 12 de octubre y Vicente López, de 8 a 13:30 y de 17 a 21:30.

Desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial se informó que todas sus dependencias permanecerán cerradas, mientras que parte del personal será afectado a los operativos previstos.

Desde la Subsecretaría de Bienestar Animal y Zoonosis informaron que el Hospital Municipal de Salud Animal, ubicado en Lavalle 542, atenderá de 8 a 14, solo urgencias. El Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla”, atenderá de 7 a 19. El Móvil de Castración no prestará servicio durante el feriado.

Desde la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana se hace saber que se atenderán los llamados que ingresen al 105 para emergencias, durante las 24 horas.

En cuanto a la Secretaría de Desarrollo Social, el servicio de Sepelios se brindará con normalidad. Los vecinos que necesiten de esta asistencia podrán comunicarse al 3874677258. El servicio incluye ataúd, capilla ardiente, retiro y traslado del cuerpo. El último adiós podrá ser en el domicilio o en la sala velatorio del municipio.

La Dirección de Asistencia Crítica tendrá guardia activa, ante cualquier situación de emergencia social o de vulnerabilidad extrema que requiera de la actuación inmediata del equipo municipal. Los Centros Integradores Comunitarios (CIC) permanecerán cerrados.

En tanto, el Tribunal de Faltas permanecerá con guardia pasiva, para casos excepcionales. Estará de turno el Juzgado de 2° Nominación, a cargo de la Dra. Natalia Gutiérrez Conde.



