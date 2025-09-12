Por obras pluviales, se cortará el tránsito en San Martín y Olavarría

La Municipalidad informa que, por obras pluviales, desde el martes 16 de septiembre se procederá a realizar el desvío del tránsito en el sentido Este – Oeste y Oeste – Este en la avenida San Martín, a la altura del cruce con la calle Olavarría. La medida será por 20 días aproximadamente.

Quienes circulen por la avenida San Martín en el sentido Este – Oeste deberán tomar el desvió por la calle Ayacucho para luego retomar el sentido por Alvarado.

En el caso del sentido Oeste – Este, el desvió de circulación en la avenida San Martín se hará por la calle Ing. Maury hasta el pasaje Brealito donde a posterior se circulará por San Luis hasta Olavarría para retomar la avda. San Martin.

La medida se debe al inicio de una obra pluvial de construcción e instalación de una alcantarilla en la avenida San Martín entre Olavarría y Suipacha.

Estas tareas tienen como objetivo mejorar el drenaje del agua de lluvia y mitigar posibles anegamientos en época de tormentas que solían afectar la zona de Urquiza y la vía del Ferrocarril.