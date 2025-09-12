 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Docentes podrán capacitarse en propuestas educativas innovadoras para aplicar en las aulas

La Fundación Junior Achievement abrió las inscripciones para los programas educativos dirigidos a docentes de la provincia: “Descubrí tu camino” y “Enseñar Finanzas + Economía personal”.

Salta Hoy

12 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El Gobierno de la Provincia junto a Junior Achievement, una de las ONG más grandes del mundo que inspira y prepara a los jóvenes para su futuro, firmaron un acuerdo para impulsar dos programas educativos innovadores en la provincia.

Impulsada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), esta alianza incluye dos propuestas: una para nivel primario, que alcanzará a 2000 estudiantes de los últimos grados que permitirá explorar cómo la educación abre nuevas oportunidades para imaginar y planear un futuro con entusiasmo, y otra para nivel secundario, que permitirá que 270 docentes y 2000 estudiantes se capaciten en educación financiera

 “Descubrí tu camino” está diseñado para que los docentes trabajen en el aula con estudiantes a partir de los 11 años. El programa busca acompañar a los más pequeños en el proceso de autoconocimiento, toma de decisiones y planificación personal, brindándoles herramientas para descubrir sus intereses, habilidades y posibles trayectorias futuras.

“Enseñar finanzas” está destinada exclusivamente a docentes de nivel secundario, acreditada con puntaje docente oficial. La formación se complementa con la implementación obligatoria del programa “Economía personal” en el aula, a cargo del docente participante.

El programa ofrece a los educadores herramientas para trabajar temas clave de educación financiera como ahorro, inversión, presupuesto y planificación económica.

Aquellos docentes interesados en conocer la propuesta podrán participar de una reunión informativa virtual que se realizará el 18 de septiembre a las 17h. Inscripción a la reunión informativa: www.tfaforms.com/5195045

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO