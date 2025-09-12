Docentes podrán capacitarse en propuestas educativas innovadoras para aplicar en las aulas

El Gobierno de la Provincia junto a Junior Achievement, una de las ONG más grandes del mundo que inspira y prepara a los jóvenes para su futuro, firmaron un acuerdo para impulsar dos programas educativos innovadores en la provincia.

Impulsada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), esta alianza incluye dos propuestas: una para nivel primario, que alcanzará a 2000 estudiantes de los últimos grados que permitirá explorar cómo la educación abre nuevas oportunidades para imaginar y planear un futuro con entusiasmo, y otra para nivel secundario, que permitirá que 270 docentes y 2000 estudiantes se capaciten en educación financiera

“Descubrí tu camino” está diseñado para que los docentes trabajen en el aula con estudiantes a partir de los 11 años. El programa busca acompañar a los más pequeños en el proceso de autoconocimiento, toma de decisiones y planificación personal, brindándoles herramientas para descubrir sus intereses, habilidades y posibles trayectorias futuras.

“Enseñar finanzas” está destinada exclusivamente a docentes de nivel secundario, acreditada con puntaje docente oficial. La formación se complementa con la implementación obligatoria del programa “Economía personal” en el aula, a cargo del docente participante.

El programa ofrece a los educadores herramientas para trabajar temas clave de educación financiera como ahorro, inversión, presupuesto y planificación económica.

Aquellos docentes interesados en conocer la propuesta podrán participar de una reunión informativa virtual que se realizará el 18 de septiembre a las 17h. Inscripción a la reunión informativa: www.tfaforms.com/5195045