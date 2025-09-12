 imagen

Hoy y mañana se realiza la feria artesanal del Paseo de los Poetas

La misma funciona todos los sábados del año y viernes feriados de 9.30 a 21. Más de 40 artesanos ofrecerán productos elaborados a mano. Se espera una gran concurrencia de salteños y turistas.

Salta Hoy

12 / 09 / 2025

 

La Municipalidad de Salta ofrece todos los fines de semana diferentes atractivos para que los ciudadanos puedan disfrutar de sus días de ocio. En esta oportunidad, invita a visitar la feria artesanal en el Paseo de los Poetas.

La misma se llevará a cabo hoy viernes y mañana (como todos los sábados del año) de 9.30 a 21.

Más de 40 artesanos ofrecerán productos elaborados a mano. Se espera una gran convocatoria de salteños y visitantes. Se expondrán artesanías en madera, todo tipo de tejidos como: a crochet, dos agujas y en telar, resina, decoración textil, macramé, decoración con diferentes técnicas en madera y vidrio como el puntillismo y decoupage.

También habrá un puesto exclusivo de mates y bombillas artesanales, bijouterie y gastronomía regional con distintas opciones para disfrutar y, para el público más joven y moderno, puestos dedicados a la sublimación y realización de stickers con los diseños más originales para regalar y regalarse.

Desde la organización, destacan que son unas de las pocas ferias en la que se les brinda lugar a cualquier artesano que quiera vender los productos que elabora.

