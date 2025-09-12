 imagen

Operativo especial de despeje de cables en el circuito de la procesión

La Municipalidad se encuentra trabajando en el ordenamiento o retiro del cableado que se encuentre suelto y que pueda llegar a generar riesgo durante el paso de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro.

Salta Hoy

12 / 09 / 2025

 

En vísperas de una nueva celebración religiosa en honor al Señor y a la Virgen del Milagro, la Municipalidad se encuentra trabajando en el despeje de los cables que se encuentren sueltos o bajos en el circuito de la procesión.

Las tareas se están desarrollando en el siguiente recorrido establecido por el Arzobispado:

Ambas imágenes: Catedral – España – Zuviría – Avenida Belgrano –Avenida Sarmiento

*Virgen Del Milagro: Necochea – Adolfo Güemes – 12 de Octubre – Al Monumento 20 De Febrero

*Señor del Milagro: O Higgins – 25 De Mayo – 12 de Octubre Al Monumento 20 De Febrero

*Retorno: ambas imágenes por la Avenida Sarmiento – Avenida Belgrano – Balcarce – España hasta Iglesia Catedral

Al respecto, la Municipalidad solicita a los conductores y peatones que circulen con precaución debido a la implementación de cortes intermitentes del tránsito y a la presencia de operarios y camiones.

Es importante destacar que, este operativo es especial por la celebración religiosa, por lo que próximamente continuarán los trabajos habituales en diversas calles del casco histórico de la ciudad.

 
 

AM840

FM96.9

