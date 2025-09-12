Registro Civil: Guardias activas de nacimientos, defunciones e identificación

La Subsecretaría del Registro Civil de las Personas, dependiente del Ministerio de Gobierno de la Provincia, informó que durante el fin de semana largo estarán disponibles guardias para inscripciones de nacimientos y defunciones, así como también para trámites de identificación, con el objetivo de garantizar la atención a los vecinos.

Nacimientos y defunciones

Entre el sábado 13 y el lunes 15 de septiembre se podrán registrar en el Hospital Materno Infantil todos los nacimientos producidos en ese centro de salud.

Por su parte, en la sede central de Almirante Brown 160 se inscribirán los nacimientos ocurridos en el ámbito privado (clínicas, domicilios u otros lugares), además de las defunciones.

Identificaciones

Las guardias de identificación estarán habilitadas el sábado y domingo tanto en la sede central de Almirante Brown 160 como en el CDR del Hiper Libertad. La atención comenzará a las 8 de la mañana y se entregarán 100 turnos por orden de llegada, hasta agotar disponibilidad.

Costos y medios de pago

El DNI en su modalidad regular tiene un costo de $7.500, mientras que el trámite exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, la versión común cuesta $70.000 y el exprés $150.000.

Cabe señalar que algunos ciudadanos podrán acceder a la exención del pago, según la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) junto con ANSES al momento de iniciar el trámite.

Todos los pagos deben efectuarse únicamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

El Registro Civil trabaja durante todo el año para garantizar el registro de los hechos vitales y de identificación de los ciudadanos.