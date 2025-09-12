 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Registro Civil: Guardias activas de nacimientos, defunciones e identificación

Desde este sábado y hasta el lunes inclusive funcionarán guardias especiales en la sede central de Almirante Brown 160 y en el Hospital Materno Infantil para la inscripción de nacimientos. Además, el sábado y domingo se sumarán guardias de identificación en la sede central y en el CDR del Hiper Libertad. 

Salta Hoy

12 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Subsecretaría del Registro Civil de las Personas, dependiente del Ministerio de Gobierno de la Provincia, informó que durante el fin de semana largo estarán disponibles guardias para inscripciones de nacimientos y defunciones, así como también para trámites de identificación, con el objetivo de garantizar la atención a los vecinos.

Nacimientos y defunciones

Entre el sábado 13 y el lunes 15 de septiembre se podrán registrar en el Hospital Materno Infantil todos los nacimientos producidos en ese centro de salud.

Por su parte, en la sede central de Almirante Brown 160 se inscribirán los nacimientos ocurridos en el ámbito privado (clínicas, domicilios u otros lugares), además de las defunciones.

Identificaciones

Las guardias de identificación estarán habilitadas el sábado y domingo tanto en la sede central de Almirante Brown 160 como en el CDR del Hiper Libertad. La atención comenzará a las 8 de la mañana y se entregarán 100 turnos por orden de llegada, hasta agotar disponibilidad.

Costos y medios de pago

El DNI en su modalidad regular tiene un costo de $7.500, mientras que el trámite exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, la versión común cuesta $70.000 y el exprés $150.000.

Cabe señalar que algunos ciudadanos podrán acceder a la exención del pago, según la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) junto con ANSES al momento de iniciar el trámite.

Todos los pagos deben efectuarse únicamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

El Registro Civil trabaja durante todo el año para garantizar el registro de los hechos vitales y de identificación de los ciudadanos.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO