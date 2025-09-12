 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Fiesta del Milagro: comenzó la instalación de la “Carpa Blanca para los Peregrinos”

En la plaza de B° San Carlos, ubicada en av. Mitos Americanos y Huayratata, el municipio y otros organismos, brindarán servicio y asistencia a los fieles. Habrá podólogos, masajistas y enfermeros. Este sábado 13 y domingo 14 de 7 a 23 hs. Se colocarán baños químicos.

Salta Hoy

12 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad a través de la Secretaría de Desarrollo Social, dispondrá este 13 y 14 de septiembre, la “Carpa Blanca para los Peregrinos”, en la plaza 2 de Abril de barrio San Carlos- ubicada en Av. Mitos Americanos y Calle Huayratata. El objetivo es recibir y atender a los caminantes de los Valles Calchaquíes y del Valle de Lerma.

Sebastián Sandoval, director general de Asistencia Crítica, explicó que la comuna, junto a empleados de distintas áreas trabajarán de forma conjunta para poder servir a todos los hermanos de otros municipios.

La carpa tendrá servicio de podología y contará con masajistas y enfermeros. Los empleados municipales entregarán agua, frutas y otras donaciones a los peregrinos que ingresen por esa zona. Funcionará este sábado y domingo  de 7 a 23 hs. 

En tanto, el lunes 15 se habilitará un punto de apoyo para el personal municipal que se encuentre brindando distintos servicios ese día. El mismo estará ubicado en la calle 20 de Febrero 231 en el horario de 15 a 18.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO