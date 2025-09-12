Unidad Carcelaria 1: Continuaron los alegatos de las defensas

En el cierre de la sexta semana de la audiencia de debate seguida contra miembros del Servicio Penitenciario de Salta, internos y familiares, las defensas de los imputados continuaron con sus alegatos.

El Tribunal de Juicio está conformado por los jueces Federico Diez , Paola Marocco y Javier Araníbar. El Ministerio Público Fiscal es representado por la Unidad Fiscal, integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto.

La defensora oficial Marina Bohuid pidió la absolución de Nicole Luna por y, en subsidio, prisión domiciliaria. Para Daiana Flores, absolución por el beneficio de la duda o, en subsidio, prisión domiciliaria. Respecto de Raúl Arjona, requirió la absolución lisa y llana por exacciones ilegales, y por los otros delitos, absolución por el beneficio de la duda.

El abogado Pablo Solano solicitó de Marcelo Olguín Magno, la absolución lisa y llana por los cargos de exacciones ilegales y asociación ilícita, o en su defecto, la absolución por la duda, y anticipó denuncia contra un testigo reservado.

La defensa de Joel Valencia adhirió al retiro de la acusación por estado de necesidad y pidió que se valore la complicidad de agentes penitenciarios en perjuicio de su hermano.

En la tarde de ayer, las abogadas defensoras de Francisco Bisceglia habían solicitado la absolución lisa y llana de su cliente y, subsidiariamente por el beneficio de la duda. La defensa de Castaño solicitó la absolución lisa y llana; la de Marcos Matías Bucotich García, la absolución por el beneficio de la duda y, subsidiariamente se lo sentencia a una condena de ejecución condicional. La defensa de José Luis Alarcón solicitó la absolución lisa y llana y, subsidiariamente, al mínimo de la pena por el delito de exacciones ilegales.

Al finalizar la jornada pasaron a un cuarto intermedio para el próximo martes, a fin de continuar con la exposición de alegatos.