 imagen

EN VIVO 00:00 a 5:30 HRS

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Toda la programación

Este martes 16 comenzará el juicio por el femicidio de Jimena Beatriz Salas

Tras una reprogramación solicitada por la defensa técnica de los acusados, este martes iniciará la audiencia de debate por un hecho ocurrido en enero de 2017. Se prevé el paso de numerosos testigos. 

Salta Hoy

12 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Unidad Fiscal integrada por los fiscales penales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel Alejandro González, representará al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de debate contra Javier Nicolás, Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o más personas y femicidio en perjuicio de Jimena Beatriz Salas, sumándose la acusación por tentativa de homicidio calificado y robo para Javier Nicolás Saavedra por otros hechos acumulados.

El Tribunal está integrado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano y según lo fijado, el debate se extenderá hasta fines de octubre próximo.

AM840

FM96.9

