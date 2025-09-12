Este martes 16 comenzará el juicio por el femicidio de Jimena Beatriz Salas
Tras una reprogramación solicitada por la defensa técnica de los acusados, este martes iniciará la audiencia de debate por un hecho ocurrido en enero de 2017. Se prevé el paso de numerosos testigos.
Salta Hoy
12 / 09 / 2025
La Unidad Fiscal integrada por los fiscales penales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel Alejandro González, representará al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de debate contra Javier Nicolás, Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o más personas y femicidio en perjuicio de Jimena Beatriz Salas, sumándose la acusación por tentativa de homicidio calificado y robo para Javier Nicolás Saavedra por otros hechos acumulados.
El Tribunal está integrado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano y según lo fijado, el debate se extenderá hasta fines de octubre próximo.