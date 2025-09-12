Este martes 16 comenzará el juicio por el femicidio de Jimena Beatriz Salas

La Unidad Fiscal integrada por los fiscales penales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel Alejandro González, representará al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de debate contra Javier Nicolás, Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o más personas y femicidio en perjuicio de Jimena Beatriz Salas, sumándose la acusación por tentativa de homicidio calificado y robo para Javier Nicolás Saavedra por otros hechos acumulados.

El Tribunal está integrado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano y según lo fijado, el debate se extenderá hasta fines de octubre próximo.