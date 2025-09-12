Tránsito planificó el mega operativo para la procesión del Milagro

Con el principal objetivo de garantizar la seguridad de los miles de fieles que asistirán a la tradicional celebración religiosa, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta realizará un mega operativo por la procesión en honor al Señor y Virgen del Milagro.

El mismo consistirá en realizar cortes y despejes en las inmediaciones del recorrido de la procesión y también en distintos puntos de la ciudad.

El operativo iniciará a partir de 00.00 del 15, con motivo de permanecer la Catedral abierta toda la noche, se afectará personal para efectuar cortes de tránsito en las siguientes intersecciones:

Mitre y Belgrano

España y Zuviría

Zuviría y Caseros

España y Deán Funes

Mientras tanto, el recorrido de las imágenes será el siguiente:

Recorrido: Catedral – España – Zuviría – Avenida Belgrano –Avenida Sarmiento

*Virgen Del Milagro: Necochea – Adolfo Güemes – 12 de Octubre – Al Monumento 20 De Febrero

*Señor del Milagro: O Higgins – 25 De Mayo – 12 de Octubre Al Monumento 20 De Febrero

Retorno: Ambas Imágenes: Avenida Sarmiento – Avenida Belgrano – Balcarce- España hasta Iglesia Catedral.

Las zonas de despeje total, previstas para permitir el normal desplazamiento de fieles y garantizar la circulación de la procesión, son las siguientes:

España de Deán Funes a Balcarce

Buenos Aires – Zuviría de Av. San Martín a Av. Belgrano

Av. Belgrano de Zuviría a Av. Sarmiento

Av. Sarmiento de Aniceto Latorre a España

Necochea de Av. Sarmiento a Adolfo Güemes

Adolfo Güemes de Necochea a 12 de Octubre

12 de Octubre de A. Güemes a 25 De Mayo

O’higgins de Av. Sarmiento a 25 De Mayo

25 De Mayo de O’higgins a 12 De Octubre

Por la procesión se diagramaron 80 cortes totales:

Sarmiento – Arenales

Alvear – Arenales

Aniceto Latorre – Alvear

Aniceto Latorre – M. Cornejo

Aniceto Latorre – A. Brown

Pje. Saravia – 12 de Octubre

S. Bolívar – 12 de Octubre

O’Higgins – S. Bolívar

O’Higgins – Alvear

Pje. Río Bermejo – S. Bolívar

Pje. Río Bermejo – Alvear

Pje. Figueroa – S. Bolívar

Necochea – S. Bolívar

Necochea- Alvear

Adolfo Güemes-Alsina

Pje. Latorre- Alvear

Martín Cornejo-Arenales

Avenida Entre Ríos – Adolfo Güemes

Avenida Entre Ríos – Alvear

Avenida Entre Ríos – S. Bolívar

A. Güemes – Avenida Entre Ríos

Santiago Del Estero – Alvear

Santiago Del Estero – Adolfo Güemes

Avenida Belgrano- S. Bolívar

Avenida Belgrano – Alvear

Avenida Belgrano – Adolfo Güemes

Adolfo Güemes- España

25 de Mayo- España

Caseros – Sarmiento

Caseros – 25 de Mayo

Caseros-20 de Febrero

Pellegrini – Alvarado

Islas Malvinas – Alvarado

Urquiza – Islas Malvinas

Urquiza- Avenida Jujuy

Urquiza-Ituzaingó

Pellegrini-Avenida San Martín

La Florida-San Juan

La Florida- Mendoza

Buenos Aires- Mendoza

Buenos Aires- Avenida San Martín

Buenos Aires – Urquiza

Buenos Aires-Alvarado

Alvarado – Lerma

Alvarado-Córdoba

España-Deán Funes

España -Pueyrredón

Santa Fe – Urquiza

Gral. Guemes – Zuviría

Mitre – Gral Guemes

Gral. Güemes- Balcarce

20 de Febrero-General Güemes

General Güemes-25 de Mayo

Mitre-Santiago del Estero

20 de Febrero – Santiago del Estero

Leguizamón – Balcarce

Leguizamón – 20 de Febrero

Leguizamón-25 de Mayo

Avenida Entre Ríos- Zuviría

Avenida Entre Ríos-Mitre

Avenida Entre Ríos – Balcarce

Avenida Entre Ríos – 20 de Febrero

Avenida Entre Ríos-25 de Mayo

Mitre – Avenida Entre Ríos

Alsina- Zuviría

Alsina – Mitre

Alsina – Balcarce

Alsina-20 de Febrero

Alsina-25 de Mayo

Mitre – Necochea

Ameghino – Mitre

20 de Febrero – Necochea

12 de Octubre- Zuviría

12 de Octubre-Mitre

12 de Octubre- Balcarce

12 de Octubre- 20 de Febrero

20 de Febrero – 12 de Octubre

20 de Febrero- Aniceto Latorre

20 de Febrero-Arenales

Anzoátegui-Balcarce

Por su parte, los corredores de emergencia serán de la siguiente manera:

Desde La Plaza 9 de Julio:

*Al Materno Infantil: España – Adolfo Güemes – Alsina – Alvear (en contramano)

Arenales.

*Al San Bernardo: España – 20 de Febrero – Caseros.

*Al San Bernardo: Zuviría – Caseros

*Al Materno Infantil: Zuviría – Caseros – Pueyrredón – Alsina – Zuviría – Aniceto Latorre.

Quedan habilitadas como vías de emergencia:

Mitre, Zuviría (desde Gral. Güemes hasta Aniceto Latorre)

En cuanto al transporte público, así funcionará SAETA de 13 a 20:

Paradas corredores zona norte

Cercanía Catedral

1C Rivadavia esquina Zuviría

5A, 5B Leguizamón esquina Zuviría

6A, 6B Rivadavia entre Mitre y Zuviría

6C Zuviría esquina Rivadavia

7A, 7B Zuviría entre Leguizamón y Rivadavia

Huaico Mirasoles, Zuviría esquina Rivadavia

Paradas Corredores zona Norte

Cercanía Monumento 20

1C Av. Arenales (Easy)

5А Zuviría esquina Alsina

5B Zuviría esquina O’Higgins

6B Zuviría esquina 12 de Octubre

6A 6C Gurruchaga esquina 20 de Febrero

7A, 7B Zuviría esquina 12 de Octubre

Huaico Mirasoles, Zuviría esquina O’Higgins

Troncal N-S, Troncal N-O, Av. Arenales (Easy)- (Popeye)

Paradas Corredores Interurbanos Norte

Troncal N-S, Troncal N-O, Av. Arenales (Easy)- (Popeye)

Paradas Corredores Interurbanos Norte

4D Mendoza entre Ituzaingó y Florida

Caldera, Corredor 6, Zuviría esquina Rivadavia

San Lorenzo, Corredor 7, O’Higgins esquina Alte. Brown

Paradas Corredores zona Sur

1A 1B Ituzaingó pasando Mendoza

1C San Juan esquina Florida

ЗА ЗВ Florida entre Mendoza y Av. San Martín

3C Av. San Martín entre Florida e Ituzaingó

5B Pellegrini pasando Mendoza

8A San Juan pasando Florida

8B 8C Av. San Martín entre Pellegrini y Jujuy

Troncal N-S Pellegrini entre San Juan y Mendoza

Paradas Corredores zona Este

2A 2B San Juan y Córdoba

2C 2G Mendoza entre Buenos Aires y Córdoba

Paradas Corredores zona Oeste

4A, 4B, 4C, Pellegrini entre Mendoza y Av. San Martín

4D Mendoza entre Ituzaingó y Florida

5C Mendoza entre Ituzaingó y Florida

Paradas Corredores Interurbanos

Rosario De Lerma, Pellegrini Entre San Juan Y Mendoza

Metrop Corredor 5, Pellegrini Entre San Luis Y San Juan

Quijano Corredor 6, Pellegrini Entre San Juan Y Mendoza

San Agustín Corredor 7, Pellegrini Entre San Juan Y Mendoza

Paradas Corredores zona Sudeste

2E San Juan entre Buenos Aires y Alberdi

2D 2F San Juan esquina Alberdi

7C San Juan entre Alberdi y Florida

7D, 7E Ituzaingó esquina Mendoza

El mega operativo se extenderá hasta la desconcentración total de los asistentes a las ceremonias religiosas, misas, Pacto de Fidelidad y retorno a la Catedral Basílica.

Se recomienda a todos los ciudadanos seguir las instrucciones de los agentes de tránsito y circular por vías alternativas a las de la procesión.