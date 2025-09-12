 imagen

Tránsito planificó el mega operativo para la procesión del Milagro

Personal municipal efectuará distintos cortes y despejes en las calles cercanas a la Catedral y diferentes puntos de la ciudad. Se busca que los fieles realicen el tradicional recorrido sin inconvenientes y de la mejor manera posible. 

Salta Hoy

12 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Con el principal objetivo de garantizar la seguridad de los miles de fieles que asistirán a la tradicional celebración religiosa, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta realizará un mega operativo por la procesión en honor al Señor y Virgen del Milagro.

El mismo consistirá en realizar cortes y despejes en las inmediaciones del recorrido de la procesión y también en distintos puntos de la ciudad.

El operativo iniciará a partir de 00.00 del 15, con motivo de permanecer la Catedral abierta toda la noche, se afectará personal para efectuar cortes de tránsito en las siguientes intersecciones:

Mitre y Belgrano
España y Zuviría
Zuviría y Caseros
España y Deán Funes

Mientras tanto, el recorrido de las imágenes será el siguiente:

Recorrido: Catedral – España – Zuviría – Avenida Belgrano –Avenida Sarmiento

*Virgen Del Milagro: Necochea – Adolfo Güemes – 12 de Octubre – Al Monumento 20 De Febrero

*Señor del Milagro: O Higgins – 25 De Mayo – 12 de Octubre Al Monumento 20 De Febrero

Retorno: Ambas Imágenes: Avenida Sarmiento – Avenida Belgrano – Balcarce- España hasta Iglesia Catedral.

Las zonas de despeje total, previstas para permitir el normal desplazamiento de fieles y garantizar la circulación de la procesión, son las siguientes:

España de Deán Funes a Balcarce
Buenos Aires – Zuviría de Av. San Martín a Av. Belgrano
Av. Belgrano de Zuviría a Av. Sarmiento
Av. Sarmiento de Aniceto Latorre a España
Necochea de Av. Sarmiento a Adolfo Güemes
Adolfo Güemes de Necochea a 12 de Octubre
12 de Octubre de A. Güemes a 25 De Mayo
O’higgins de Av. Sarmiento a 25 De Mayo
25 De Mayo de O’higgins a 12 De Octubre

Por la procesión se diagramaron 80 cortes totales:

Sarmiento – Arenales
Alvear – Arenales
Aniceto Latorre – Alvear
Aniceto Latorre – M. Cornejo
Aniceto Latorre – A. Brown
Pje. Saravia – 12 de Octubre
S. Bolívar – 12 de Octubre
O’Higgins – S. Bolívar
O’Higgins – Alvear
Pje. Río Bermejo – S. Bolívar
Pje. Río Bermejo – Alvear
Pje. Figueroa – S. Bolívar
Necochea – S. Bolívar
Necochea- Alvear
Adolfo Güemes-Alsina
Pje. Latorre- Alvear
Martín Cornejo-Arenales
Avenida Entre Ríos – Adolfo Güemes
Avenida Entre Ríos – Alvear
Avenida Entre Ríos –  S. Bolívar
A. Güemes – Avenida Entre Ríos
Santiago Del Estero – Alvear
Santiago Del Estero – Adolfo Güemes
Avenida Belgrano- S. Bolívar
Avenida Belgrano – Alvear
Avenida Belgrano – Adolfo Güemes
Adolfo Güemes- España
25 de Mayo- España
Caseros – Sarmiento
Caseros – 25 de Mayo
Caseros-20 de Febrero
Pellegrini – Alvarado
Islas Malvinas – Alvarado
Urquiza – Islas Malvinas
Urquiza- Avenida Jujuy
Urquiza-Ituzaingó
Pellegrini-Avenida San Martín
La Florida-San Juan
La Florida- Mendoza
Buenos Aires- Mendoza
Buenos Aires- Avenida San Martín
Buenos Aires – Urquiza
Buenos Aires-Alvarado
Alvarado – Lerma
Alvarado-Córdoba
España-Deán Funes
España -Pueyrredón
Santa Fe – Urquiza
Gral. Guemes – Zuviría
Mitre – Gral Guemes
Gral. Güemes- Balcarce
20 de Febrero-General Güemes
General Güemes-25 de Mayo
Mitre-Santiago del Estero
20 de Febrero – Santiago del Estero
Leguizamón – Balcarce
Leguizamón – 20 de Febrero
Leguizamón-25 de Mayo
Avenida Entre Ríos- Zuviría
Avenida Entre Ríos-Mitre
Avenida Entre Ríos – Balcarce
Avenida Entre Ríos – 20 de Febrero
Avenida Entre Ríos-25 de Mayo
Mitre – Avenida Entre Ríos
Alsina- Zuviría
Alsina – Mitre
Alsina – Balcarce
Alsina-20 de Febrero
Alsina-25 de Mayo
Mitre – Necochea
Ameghino – Mitre
20 de Febrero – Necochea
12 de Octubre- Zuviría
12 de Octubre-Mitre
12 de Octubre- Balcarce
12 de Octubre- 20 de Febrero
20 de Febrero – 12 de Octubre
20 de Febrero- Aniceto Latorre
20 de Febrero-Arenales
Anzoátegui-Balcarce

Por su parte, los corredores de emergencia serán de la siguiente manera:

Desde La Plaza 9 de Julio:

*Al Materno Infantil: España – Adolfo  Güemes – Alsina – Alvear (en contramano)
Arenales.
*Al  San Bernardo: España – 20 de Febrero – Caseros.
*Al San Bernardo: Zuviría – Caseros
*Al Materno Infantil: Zuviría – Caseros – Pueyrredón – Alsina – Zuviría – Aniceto Latorre.

Quedan habilitadas como vías de emergencia:

Mitre, Zuviría (desde Gral. Güemes hasta Aniceto Latorre)

En cuanto al transporte público, así funcionará SAETA de 13 a 20:

Paradas corredores zona norte

Cercanía Catedral

1C Rivadavia esquina Zuviría

5A, 5B Leguizamón esquina Zuviría

6A, 6B Rivadavia entre Mitre y Zuviría

6C Zuviría esquina Rivadavia

7A, 7B Zuviría entre Leguizamón y Rivadavia

Huaico Mirasoles, Zuviría esquina Rivadavia

Paradas Corredores zona Norte

Cercanía Monumento 20

1C Av. Arenales (Easy)

5А Zuviría esquina Alsina

5B Zuviría esquina O’Higgins

6B Zuviría esquina 12 de Octubre

6A 6C Gurruchaga esquina 20 de Febrero

7A, 7B Zuviría esquina 12 de Octubre

Huaico Mirasoles, Zuviría esquina O’Higgins

Troncal N-S,  Troncal N-O, Av. Arenales (Easy)- (Popeye)

Paradas Corredores Interurbanos Norte

Troncal N-S,  Troncal N-O, Av. Arenales (Easy)- (Popeye)

Paradas Corredores Interurbanos Norte

4D Mendoza entre Ituzaingó y Florida

Caldera, Corredor 6, Zuviría esquina Rivadavia

San Lorenzo, Corredor 7, O’Higgins esquina Alte. Brown

Paradas Corredores zona Sur

1A 1B Ituzaingó pasando Mendoza

1C San Juan esquina Florida

ЗА ЗВ Florida entre Mendoza y Av. San Martín

3C Av. San Martín entre Florida e Ituzaingó

5B Pellegrini pasando Mendoza

8A  San Juan pasando Florida

8B 8C Av. San Martín entre Pellegrini y Jujuy

Troncal N-S Pellegrini entre San Juan y Mendoza

Paradas Corredores zona Este

2A 2B San Juan y Córdoba

2C 2G Mendoza entre Buenos Aires y Córdoba

Paradas Corredores zona Oeste

4A, 4B, 4C, Pellegrini entre Mendoza y Av. San Martín

4D Mendoza entre Ituzaingó y Florida

5C Mendoza entre Ituzaingó y Florida

Paradas Corredores Interurbanos

Rosario De Lerma, Pellegrini Entre San Juan Y Mendoza

Metrop Corredor 5, Pellegrini Entre San Luis Y San Juan

Quijano Corredor 6, Pellegrini Entre San Juan Y Mendoza

San Agustín Corredor 7, Pellegrini Entre San Juan Y Mendoza

Paradas Corredores zona Sudeste

2E San Juan entre Buenos Aires y Alberdi

2D 2F San Juan esquina Alberdi

7C San Juan entre Alberdi y Florida

7D, 7E Ituzaingó esquina Mendoza

El mega  operativo se extenderá hasta la desconcentración total de los asistentes a las ceremonias religiosas, misas, Pacto de Fidelidad y retorno a la Catedral Basílica. 

Se recomienda a todos  los ciudadanos seguir las instrucciones de los agentes de tránsito y circular por vías alternativas a las de la procesión.

  Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA

