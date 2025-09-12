Este domingo, la rotonda de Limache se iluminará para recibir a fieles y peregrinos

La Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, rendirá homenaje a los peregrinos, por quinto año consecutivo. Así, este domingo 14 de septiembre, desde las 19:00 hasta las 00:00, la Rotonda del Peregrino en Limache volverá a encenderse como símbolo de fe, devoción y encuentro.

Durante la jornada, los vecinos podrán acercarse al lugar y encender una vela con su intención personal, compartiendo este espacio de espiritualidad y acompañamiento a quienes recorren los Caminos del Milagro.

El equipo municipal encenderá las velas, representando a los barrios y asentamientos de la ciudad, los 60 municipios de la provincia, las 24 jurisdicciones del país (23 provincias y CABA), el sector antártico y los países del mundo.

Además, se proyectará un emotivo video con imágenes de los recorridos de los peregrinos de distintos puntos de la provincia, reflejados sobre las siluetas del Señor y la Virgen del Milagro.

De esta manera, la Municipalidad invita a todos los salteños y visitantes a participar de este acto de fe y unión, que ya es parte de la tradición del Milagro salteño.