 imagen

EN VIVO 00:00 a 5:30 HRS

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Toda la programación

Este domingo, la rotonda de Limache se iluminará para recibir a fieles y peregrinos

Por quinto año consecutivo, la Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, rendirá homenaje a los caminantes que llegan a la ciudad para honrar al Señor y Virgen del Milagro. Será este 14 de septiembre de 19 a 00 hs.

Salta Hoy

12 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, rendirá homenaje a los peregrinos, por quinto año consecutivo. Así, este domingo 14 de septiembre, desde las 19:00 hasta las 00:00, la Rotonda del Peregrino en Limache volverá a encenderse como símbolo de fe, devoción y encuentro.

Durante la jornada, los vecinos podrán acercarse al lugar y encender una vela con su intención personal, compartiendo este espacio de espiritualidad y acompañamiento a quienes recorren los Caminos del Milagro.

El equipo municipal encenderá las velas, representando a los barrios y asentamientos de la ciudad, los 60 municipios de la provincia, las 24 jurisdicciones del país (23 provincias y CABA), el sector antártico y los países del mundo.

Además, se proyectará un emotivo video con imágenes de los recorridos de los peregrinos de distintos puntos de la provincia, reflejados sobre las siluetas del Señor y la Virgen del Milagro.

De esta manera, la Municipalidad invita a todos los salteños y visitantes a participar de este acto de fe y unión, que ya es parte de la tradición del Milagro salteño.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO