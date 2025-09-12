 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

La Fiesta del Milagro cobra vida con la llegada de miles de peregrinos

Desde hoy, el movimiento se intensifica en la Catedral Basílica de Salta.

Salta Hoy

12 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

[Foto gentileza diario El Tribuno: Ayer los peregrinos de la Puna partieron desde San Antonio de los Cobres rumbo a la capital salteña]

Los biciperegrinos de La Poma llegan primero, seguidos por caminantes de Jujuy y Cerrillos. 

También hoy se espera la llegada de familias peregrinas desde General Güemes, ciclistas universitarios de la UCASAL y la delegación de biciperegrinos salteños que vienen desde Perú.

Mañana marcará otro momento clave con el ingreso de 4.000 peregrinos de La Merced y de miles de caminantes del Valle Calchaquí, que este año reúne a más de 8.000 personas.

Este domingo, en la víspera de la procesión, se vivirá una de las caravanas más impresionantes: se espera el ingreso de 10 mil peregrinos de la Puna para renovar su pacto de fidelidad.

Hace instantes pasó por avenida Ex Combatientes de Malvinas, los peregrinos de Molinos. Son unas 350 personas que tienen previsto ingresar a la Catedral Basílica hoy a las 10:00. 

La devoción se siente en cada paso, mientras las autoridades garantizan la seguridad y el apoyo logístico.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO