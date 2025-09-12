La Fiesta del Milagro cobra vida con la llegada de miles de peregrinos

[Foto gentileza diario El Tribuno: Ayer los peregrinos de la Puna partieron desde San Antonio de los Cobres rumbo a la capital salteña]

Los biciperegrinos de La Poma llegan primero, seguidos por caminantes de Jujuy y Cerrillos.

También hoy se espera la llegada de familias peregrinas desde General Güemes, ciclistas universitarios de la UCASAL y la delegación de biciperegrinos salteños que vienen desde Perú.

Mañana marcará otro momento clave con el ingreso de 4.000 peregrinos de La Merced y de miles de caminantes del Valle Calchaquí, que este año reúne a más de 8.000 personas.

Este domingo, en la víspera de la procesión, se vivirá una de las caravanas más impresionantes: se espera el ingreso de 10 mil peregrinos de la Puna para renovar su pacto de fidelidad.

Hace instantes pasó por avenida Ex Combatientes de Malvinas, los peregrinos de Molinos. Son unas 350 personas que tienen previsto ingresar a la Catedral Basílica hoy a las 10:00.

La devoción se siente en cada paso, mientras las autoridades garantizan la seguridad y el apoyo logístico.