VIDEO: Un hombre de 82 años estuvo involucrado en un accidente pero se fue del lugar

El motociclista, de 19 años, sufrió traumatismo en una pierna y fue trasladado al hospital San Bernardo por una ambulancia del Samec.

Tras el impacto, el conductor de la camioneta frenó y fue a ver al joven herido, pero luego se retiró del lugar.

La hija del conductor llegó más tarde y dijo que su padre se había retirado con la camioneta pero que iba a regresar.

El hombre está identificado, mientras la justicia investiga el accidente.



