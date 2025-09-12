 imagen

VIDEO: Un hombre de 82 años estuvo involucrado en un accidente pero se fue del lugar

El choque entre una camioneta y una motocicleta fue casi frontal, y ocurrió anoche en la avenida Costanera y Beltrán, cerca del barrio Santa Lucía, zona oeste de la ciudad.

Salta Hoy

12 / 09 / 2025

 

El motociclista, de 19 años, sufrió traumatismo en una pierna y fue trasladado al hospital San Bernardo por una ambulancia del Samec. 

Tras el impacto, el conductor de la camioneta frenó y fue a ver al joven herido, pero luego se retiró del lugar. 

La hija del conductor llegó más tarde y dijo que su padre se había retirado con la camioneta pero que iba a regresar. 

El hombre está identificado, mientras la justicia investiga el accidente. 


 

