VIDEO: Un hombre de 82 años estuvo involucrado en un accidente pero se fue del lugar
El choque entre una camioneta y una motocicleta fue casi frontal, y ocurrió anoche en la avenida Costanera y Beltrán, cerca del barrio Santa Lucía, zona oeste de la ciudad.
Salta Hoy
12 / 09 / 2025
El motociclista, de 19 años, sufrió traumatismo en una pierna y fue trasladado al hospital San Bernardo por una ambulancia del Samec.
Tras el impacto, el conductor de la camioneta frenó y fue a ver al joven herido, pero luego se retiró del lugar.
La hija del conductor llegó más tarde y dijo que su padre se había retirado con la camioneta pero que iba a regresar.
El hombre está identificado, mientras la justicia investiga el accidente.